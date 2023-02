Qui pour remplacer Kevin Durant au All-Star Game ?

Kevin Durant toujours pas remis de sa blessure, la NBA va devoir désigner un remplaçant à KD pour le All-Star Game. Qui va s’offrir un billet d’avion pour Utah ?

C’est la mauvaise nouvelle de la nuit. C’est officiel, Kevin Durant va rater le All-Star Game pour la quatrième fois de suite ! Le dernier match des étoiles de Durantula c’était en 2019, il était encore… aux Warriors ! La poisse poursuit donc l’ailier mais ce forfait va aussi faire les affaires d’un autre joueur. En effet, Adam Silver va devoir appeler un remplaçant pour combler l’absence de KD. Logiquement, on pourrait imaginer un changement poste pour poste avec l’arrivée d’un forward mais les exemples passés (LaMelo Ball avait remplacé Durant en 2022) prouvent que le boss de la Ligue ne respectera pas forcément les positions. Petit focus sur les principaux candidats.

James Harden

Stats : 21 points, 10,9 passes, 6,4 rebonds.

Sans doute LE grand favori pour remplacer Kevin Durant au All-Star Game. Snobé par les coachs alors qu’il réalise une saison XXL, James Harden a là une occasion en or de rejoindre son coéquipier Joel Embiid à Salt Lake City. En toute logique, Jojo devrait rejoindre les titulaires pour remplacer Durant et son coéquipier prendrait donc sa place parmi les remplaçants. Deux All-Stars à Boston, deux All-Stars à Milwaukee et bientôt deux All-Stars à Philadelphie aussi ?

Trae Young

Stats : 26,8 points, 10 passes, 2,9 rebonds.

Il part sans doute de plus loin qu’Harden mais Trae Young reste l’un des challengers pour la place vacante de All-Star à Utah. Malgré un tir à longue distance en grève (seulement 32% de loin), le dégarni le plus célèbre de Géorgie continue de lâcher les grosses stats tous les soirs dans ce combo scoring – création. Atlanta est Top 8 à l’Est, Young est en 27/10, il a un vrai dossier pour débarquer chez les Mormons dans dix jours.

Jalen Brunson

Stats : 23,2 points, 6,2 passes, 3,5 rebonds.

Si Julius Randle n’existait pas, Jalen Brunson aurait sûrement déjà été appelé pour le All-Star Game. Auteur de la meilleure saison de sa carrière, le nouveau meneur des Knicks a montré un niveau de All-Star en puissance depuis son arrivée à Big Apple mais il semblait compliqué d’imaginer New York avec deux étoiles à cause du bilan collectif trop léger des Knicks. (septièmes à l’Est) La blessure de KD peut-elle redistribuer les cartes ?

Jimmy Butler

Stats : 21,9 points, 6 rebonds, 4,9 passes

Un deuxième représentant du Heat au All-Star Game ? Si on fait du remplacement poste pour poste, Jimmy Butler aurait des arguments clairement. Malgré pas mal de matchs manqués, le cafetero de South Beach nous sort pour le moment ses meilleurs stats depuis son arrivée en Floride. Si Bam Adebayo s’impose cette saison comme le boss de Miami, on ne va pas zapper pour autant Mister Buckets même si, là aussi, il semble partir d’un peu loin.

Pascal Siakam

Stats : 24,7 points, 7,9 rebonds et 6,2 passes

Si notre favori reste James Harden, on mettrait bien une petite piécette sur Pascal Siakam. Laissé de côté l’an passé au profit de son coéquipier Fred VanVleet, Spicy-P est clairement devenu le numéro un chez les Raptors. Au sommet de son art, l’intérieur a tout pour rejoindre Utah mais est-ce que le mauvais bilan de Toronto (onzièmes à l’Est) va encore flinguer sa candidature ? Seul Adam Silver a la réponse.

On vous file nos cinq favoris pour remplacer Kevin Durant pour le All-Star Game. Qui va se voir offrir un billet d’avion pour Utah dans les prochains jours ?