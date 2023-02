Après avoir battu le record de Kareem Abdul-Jabbar cette nuit, un grand goût d’achevé vient s’inscrire dans la carrière de LeBron James. Que reste t-il au King pour parfaire une aventure qui l’est déjà en beaucoup de points ? Allez, on explore un peu les possibilités, à la frontière entre le réel et le WTF.

Gagner encore un titre NBA

Boucler la boucle. Un cinquième titre, peut-être avec les Lakers. La preuve ultime qu’à 38 ou 39 piges, il est encore possible d’emmener un groupe vers le graal de tout carrière. Un trophée pour mettre un couvercle définitif au débat du GOAT ? Peut-être pas, mais ça devrait bien l’aider tiens.

Aller chercher les 40 000 points en carrière.

Eh ouais, il n’est plus qu’à environ 1500 points. Une nouvelle saison à fond sur le plan statistique, tout en restant épargné par les blessures. 40 000 points, ça le laisserait tranquille pendant – au moins – autant de temps que Kareem avant lui.

Jouer avec Bronny James

Son plus grand rêve. Peut-être, dans son esprit, le plus grand exploit qu’il lui soit donné de pouvoir réaliser, s’il tient toutefois encore deux saisons. Bronny arrivera en NBA en 2024, si toutefois il est drafté. Actuellement attendu en fin de premier tour, le daron n’hésitera pas une seconde à foncer là où le fiston sera drafté. Pour une première dans l’histoire de la NBA.

L’or Olympique à Paris

Allez, une dernière danse au mois d’août, pour rentrer définitivement dans la légende de l’Olympe. Venir à Paris en 2024, avec les copains de Team USA, et affronter la glorieuse équipe de France à domicile. Le match promettrait d’être bien serré tiens. Bon sang, vous imaginez LeBron en train de défoncer tout le monde à Villeneuve d’Ascq ?

Être propriétaire d’une franchise

La continuité de ses affaires à côté du basket. L’objectif de LeBron James ? Être le proprio d’une franchise. Avec les rumeurs d’expansion, Las Vegas collerait parfaitement à l’image du King. Les paillettes, la lumière, le show : tout ce qui définit bien sa carrière. Déjà actionnaire de nombreux clubs dont Liverpool, il n’est pas néophyte. Hâte de le voir se bastonner avec Mark Cuban.

Ouvrir une chaîne de restaurants nommée “Taco Tuesday”

Parce qu’on ne se lassera jamais de toute la famille James qui réveille ses voisins à coup de “TAACOOOOOO TUUUUUESDAY”.

The James household was lit last night for Taco Tuesday! 🌮😂 @KingJames pic.twitter.com/hxNEOwnK93 — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) July 17, 2019

Devenir président des États-Unis

Et bah voilà, on remet les clés du pays dans les mains du King. On espère qu’il ne cherchera pas à régler les conflits géopolitiques à coup de un contre un au basket, ça pourrait peut-être foutre un peu le bazar. Nul doute en revanche qu’il continuerait le combat qu’il mène depuis déjà plusieurs années avec sa fondation et son école, I Promise School.

Sources : NBA, ESPN