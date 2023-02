LeBron James se considère comme le meilleur joueur de l’histoire de la NBA

Nouveau détenteur du record all-time au scoring, LeBron James a un argument supplémentaire dans la course au GOAT (le meilleur joueur de l’histoire de la NBA). Le joueur en tout cas ne voit personne au-dessus de lui.

Voilà qui devrait enflammer un peu les débats en ce mercredi 8 février. Michael Jordan – LeBron James, LeBron James – Michael Jordan, qui est le plus grand joueur de tous les temps épisode 967. Nouveau détenteur du record de points en NBA, LBJ a évidemment été questionné en conférence de presse d’après-match sur sa place parmi les joueurs de l’histoire de la Ligue. L’insider Mark Medina nous file la réponse du King.

LeBron James on if he’s the GOAT pic.twitter.com/nBlYfdCeCl

“C’est une grande discussion pour chez le barbier. Cela ne s’arrêtera jamais. Si j’étais le GM d’une franchise qui démarre et que j’avais le premier choix, je me choisirais. Mais c’est juste pour moi, car je crois en moi.

Je sais ce que j’apporte. Un gars qui a été capable de transformer son jeu pendant vingt ans pour jouer à toutes les positions dans cette ligue et exceller dans chaque position. Je peux jouer de 1 à 5. J’ai été le meilleur passeur de la Ligue. J’ai fait tout ce que le jeu m’a demandé et j’ai transformé mon jeu également.

Quand je suis arrivé dans la ligue, c’était très lent. Je me souviens que nous jouions tout le match contre Detroit (en finale de la Conférence Est en 2007), le score était de l’ordre de 70 points. Les matchs en finale avec San Antonio c’était 80. Maintenant, les équipes marquent 150 points et vous devez être capable de suivre. Il y a plus de tirs à trois points et d’autres choses de ce genre.

“Donc, simplement être capable de suivre la tendance. Changer mon jeu si j’en ai besoin, ou simplement améliorer mon jeu. Mais cela n’enlève rien à personne d’autre. Il y a tellement de grands joueurs qui ont joué ce jeu et qui ont un long héritage. La NBA est une belle chose et il y a eu de très bons joueurs. Mais je ne peux prendre personne au-dessus de moi.”