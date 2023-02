Maintenant qu’il est devenu le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, LeBron James peut solidifier son record sur les prochaines saisons. Combien de points aura le King au moment de ranger les sneakers ?

On a longtemps pensé que ce record était intouchable mais LeBron James a réussi l’exploit d’aller chercher Kareem Abdul-Jabbar au sommet de la hiérarchie des scoreurs. Un accomplissement XXXXL qui risque d’être difficilement reproduit dans le futur. Voir un autre joueur réussir à planter 38 000 points serait déjà monumental mais LeBron James a bien l’intention de pousser son propre record à des hauteurs jamais envisagées. Alors, on part sur combien de points pour le King au moment de la retraite ?

Faisons étape par étape : déjà, il faut ajouter les points sur la fin de saison actuelle. Il reste 27 matchs, si le King en joue 20 (ça semble faisable) avec ses stats actuelles, on ajoute déjà 600 points au total. On devrait donc arriver plus ou moins à 39 000. Ensuite, la question est de savoir le nombre de saisons qu’il reste au natif d’Akron mais on devrait logiquement ne pas descendre sous les deux, grand minimum. Pourquoi ? Primo, car son fils devrait arriver à la Draft 2024 et James a toujours expliqué qu’il voulait jouer avec lui avant de raccrocher. Secundo, pourquoi arrêter alors qu’il a encore une telle facilité à jouer ? Le mec tourne à 30 points de moyenne à 38 ans, c’est pas comme si son niveau lui interdisait de continuer.

Minimum deux ans donc, en imaginant des petits pépins physiques ou des mises au repos. Allez, on va être optimistes en disant 60 matchs chaque saison (c’est-à-dire plus que trois de ses quatre dernières saisons à L.A.). Avec ça et en tournant à 20 points par match, il dépasserait déjà les 41 000 points en 2025. Et encore c’est un échantillon plutôt bas car le King ne donne pas l’impression de faiblir.

Si on prend ses moyennes de points à L.A. lorsqu’il atteint les 60 matchs (entre 1500 et 1700 points par an), on arrive à 42 000 points minimum en 2025 ! Pour se rendre compte un peu du truc, c’est 10 000 points de plus que Michael Jordan, même si le nombre de saisons jouées par les deux fait que la comparaison est compliquée.

Si LBJ pousse jusqu’à 2026 voire 2027, en imaginant qu’il ne faiblisse pas trop au scoring, rien ne dit qu’il ne puisse pas aller choper carrément les 45 000 puntos ! De quoi rendre son record probablement intouchable à jamais.

Il y a un nouveau roi sur le trône des meilleurs scoreurs et il s’appelle LeBron James. Jusqu’où BronBron poussera-t-il son nouveau record ?