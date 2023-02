LeBron James est officiellement meilleur marqueur de tous les temps, encore une ligne à son immense palmarès. Si l’on a parlé et développé sur tous les sujets de sa vie et de sa carrière, on a encore une nouvelle stat à vous proposer aujourd’hui : le King a inscrit 10 points ou plus dans 1401 de ses 1409 matchs en carrière. C’est de la folie.

LeBron James une nouvelle fois dans l’histoire.

Cette nuit, le King est devenu meilleur scoreur All-Time en saison régulière. Avec 38 340 points, il prend donc sa place sur le trône d’un record qui paraissait inaccessible. Sûrement l’accomplissement ultime pour le gamin d’Akron.

Face au Thunder, Bron était en mission. Avec “seulement” 36 points à inscrire, on pensait tous que ça allait être une formalité. Costume bien taillé, bandeau autour de la tête James porte les Angelinos en première mi-temps. Déjà à 20 points à la pause, l’affaire est déjà pliée et à la fin du troisième quart-temps, le monde s’est arrêté. Tête de raquette, dos à Kenrich Williams, LeBron James se retourne et tente un fade-away, ficelle. Ça y est, le King est officiellement le meilleur scoreur de tous les temps. Devant Kareem Abdul-Jabbar, son désormais prédécesseur, toute sa famille et ses amis, James est célébré par tous.

The Chose One est au coeur de l’attention et a occulté sa défaite ainsi qu’une autre stat folle : LeBron James a inscrit 10 points ou plus dans 1401 de ses 1409. Quasiment un sans-faute, c’est évidemment du jamais vu et c’est tout simplement exceptionnel. Une preuve supplémentaire de sa longévité et de son niveau depuis 20 ans.

Nan mais 1401 de ses 1409 matchs en carrière avec minimum 10 points c’est… insensé. pic.twitter.com/aOWnuEHIp6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023

Si ses perfs légendaires sont inscrites dans les encyclopédies, ses matchs avec un faible total de points se comptent sur les doigts de la main. Seulement huit matchs sur 1409 (rendez-vous compte de la dinguerie), LeBron est passé sous la barre des 10 unités. Et notamment cinq fois durant sa saison rookie, où LBJ a scoré 8,7,6 et 4 points. Sinon, le reste du temps ? Le King n’a cessé de monter en puissance et de rester au top niveau, au sommet, pendant des années.

Encore un chiffre fou qui alimente la greatness du meilleur joueur de ses 20 dernières années. LeBron James a su mettre tout le monde d’accord le temps d’une soirée. Même ses plus fervents détracteurs ont certainement applaudi l’historique milestone.

Source texte : NBA, Basketball Reference, Stat Muse