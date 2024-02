Après les 3 équipes du skills challenge, ce sont les participants pour le concours à 3-points qui ont été annoncés définitivement. Une chose est sûre, il va falloir installer des gilets par balle à la Gainbridge Fieldhouse parce que ça va sniper fort à Indiana !

On avait déjà eu l’info pour sept des huit concurrents et c’est Karl-Anthony Towns qui vient se greffer à tout ça. Un plateau bien sympa pour samedi soir avec des gros shooters qui devront nous régaler avec de la grosse filoche. Ce bon KAT aura l’occasion de (re)montrer qu’il est l’un des meilleurs big-men shooteurs de l’histoire après avoir remporté le concours en 2022.

The 2024 STARRY 3-Point Contest participants ⬇️#Starry3PT pic.twitter.com/Qm5UH40y2Y

— NBA Communications (@NBAPR) February 8, 2024

Des gros shooteurs et des grosses stars qui sont présentes avec six All-Stars de cette année, Lauri Markkanen qui l’a été et… Malik Beasley pour tenir la chandelle. Cela veut aussi dire qu’on n’aura pas de gros sniper spécialiste comme Sam Merrill, Sam Hauser ou Grayson Allen, eux qui étaient plébiscités par certains fans. Ça reste le week-end des étoiles et la promesse est tenue. Le tweet avec des briques pour le premier à faire moins de 10 points est prêt, tout comme le tweet flamme pour le premier à en enfiler dix de suite !

Source texte : NBA Communications