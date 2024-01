All-Star Game : zoom sur la bataille des guards remplaçants à l’Est !

Les deux guards titulaires de la Conférence Est ont été annoncés ce jeudi. C’est Damian Lillard et Tyrese Haliburton qui vont débuter sur le parquet d’Indiana. Cela nous laisse avec une bataille entre Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Trae Young et Tyrese Maxey. Ils méritent tous d’aller au All-Star Game mais il risque d’y avoir au moins un déçu dans l’histoire…

La compétition pour les places à l’Est est féroce. Si le frontcourt ne laisse que peu de place à la discussion puisqu’on a trois joueurs du Top 5 MVP made in TrashTalk, le backcourt est beaucoup plus serré. Merci à Kevin Durant d’être parti de cette conférence mais le calvaire est passé du côté des petits. Avec la présence (surprise) de Damian Lillard dans le cinq majeur, la compétition se joue entre quatre joueurs qui ont tout à fait leur place.

Avec deux places réservées aux arrières parmi les remplaçants, on aura sûrement Donovan Mitchell et Jalen Brunson sélectionnés. Les deux auraient même pu être titulaires aux côtés d’Haliburton, notamment Brunson à égalité avec Dame DOLLA mais qui a pâti de la popularité du meneur de Milwaukee. Au niveau sportif, JB est excellent avec des Knicks performants (4e de l’Est) et ça devrait logiquement lui permettre d’avoir une étoile sur son CV. De son côté, Donovan Mitchell est en train de porter une équipe des Cavs sans Darius Garland et Evan Mobley. Ils sont cinquièmes de l’Est et Spida sera All-Star cette année au vu de ses stats et de son importance dans le collectif de Cleveland.

Josh Hart on if he saw that Jalen Brunson isn’t starting the All-Star Game:

“Yeah. Fuckin’ loser.”

— Fred Katz (@FredKatz) January 26, 2024

En plus de ces dossiers très sérieux, on a Trae Young et Tyrese Maxey qui s’invitent au bal. Concernant ce dernier, on a un arrière qui tourne à 25,7 points avec 6,6 passes en lieutenant de Joel Embiid. Une progression fulgurante après la place laissée par le départ de James Harden. Il a parfaitement saisi cette opportunité. Mad Maxey a été aussi rapide pour s’insérer dans les meilleurs guards de l’Est qu’il ne l’est sur un terrain, et sa place au All-Star Game lui revient presque de droit.

Mais alors quoi ? Trae Young va être snobé ? Encore une fois ? Il restera certes un spot à prendre en Wild Card mais si on ajoute la concurrence du frontcourt, c’est une vraie possibilité : Jaylen Brown, Julius Randle, Paolo Banchero, Bam Adebayo et quelques autres risquent de priver Young du match des étoiles. Dans cette situation, ça laisserait Ice Trae sur le côté pour la deuxième année consécutive, lui qui tourne à… 27 points et quasi 11 passes de moyenne. Ce serait forcément dur pour lui mais le bilan collectif des Hawks (18 victoires, 26 défaites, 10e de l’Est) ne joue clairement pas en sa faveur…

La sélection pour le All-Star Game est très cruelle cette année et il y aura forcément un joueur ou une fanbase qui va se sentir lésé… Préparez le sel jeudi prochain, avec la nomination des remplaçants.