Les titulaires du All-Star Game 2024 sont connus et Damian Lillard s’est offert une place sur le backcourt à l’Est. Mérité ou scandale ?

Avec 25,3 points, 6,8 passes et 4,3 rebonds de moyenne cette saison, Damian Lillard réalise pour le moment une année très correcte à Milwaukee. Au moins sur le plan statistique. Certes les chiffres sont moins impressionnants que lors de ses saisons du côté de Portland mais le meneur à la montre doit désormais partager la gonfle avec Giannis Antetokounmpo tous les soirs.

Pourquoi tout le monde s’insurge contre le choix Lillard titulaire alors ? Après tout, Milwaukee est second à l’Est et on pourrait donc justifier la présence d’un second All-Star parmi les Bucks.

La chose est que Lillard ne convainc pas totalement depuis son arrivée aux Bucks. Il y a eu quelques coups de chaud dignes de son talent mais aussi de sacrés trous d’air, sans oublier son apport toujours aussi faiblard en défense. Il fait beaucoup le yoyo et on ne retrouve pas le pur Damian Lillard des Blazers.

D’autre part, le choix Lillard dérange car d’autres garçons méritaient sûrement plus que lui d’être parmi les 5 starters. On pense en premier lieu à Jalen Brunson. Avec 26,5 points et 6,4 passes de moyenne, le meneur des Knicks réalise la meilleure saison de sa carrière et il porte New York jusque dans le Top 4 de la Conférence Est.

L’ancien de Villanova peut être blasé à l’issue des votes car il avait la faveur des médias mais aussi de ses pairs. C’est le vote des fans qui a permis à Lillard de prendre la place de titulaire à ses dépens.

C’est donc suite au vote des fans que Damian Lillard a été nommé titulaire devant Jalen Brunson. https://t.co/5gEPnRekRS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2024

Pour ce qui est des autres candidats, Trae Young réalise une grosse saison statistique (presque 27 points et 11 passes) mais les résultats collectifs des Hawks le desservent. On pourrait penser à Donovan Mitchell avec les Cavs aussi ou à Tyrese Maxey, en mode MIP et second meilleur joueur du 3ème bilan à l’Est. Tous se battront donc pour une place parmi les remplaçants et ce n’est pas dit qu’il y aura des spots pour tout le monde.