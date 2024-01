On connaît désormais les titulaires pour le All-Star Game 2024 et comme chaque année, on est parti fouiller en détail pour connaître les votes des joueurs. Sans surprise, il y a des pépites.

Lillard – Haliburton – Tatum – Giannis – Embiid d’un côté, Shai – Luka – James – Durant – Jokic de l’autre. On est parti sur du très lourd pour ce All-Star Game 2024, suite au résultat des votes des fans, des médias mais aussi des joueurs.

On le sait, les joueurs peuvent parfois nous réserver de sacrées surprises quand il s’agit de voter pour leurs pairs et on se demande même s’ils prennent l’exercice au sérieux de temps en temps.

Voilà pourquoi on adore fouiner dans le détail des votes des joueurs, histoire de voir les candidats improbables pour le All-Star Game.

Qu’en est-il pour 2024 ? Une certaine logique quand même, avec tous les plus grands noms en haut de l’affiche mais en descendant un peu, on trouve la partie savoureuse. (l’intégralité des votes à retrouver ici)

These guys received All-Star Starter votes from fellow NBA players:

⭐️ Kentavious Caldwell-Pope – 18 player votes

⭐️ Georges Niang – 15 player votes

⭐️ Derek Lively II – 12 player votes

⭐️ Santi Aldama – 11 player votes

⭐️ De’Anthony Melton – 11 player votes

⭐️ Duop Reath – 9… pic.twitter.com/BFKb3jVagc

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 26, 2024

Quelques exemples ? On a 15 votes pour Georges Niang titulaire au All-Star Game ; Georges Niang tourne à 9 points de moyenne en sortie de banc à Cleveland. Voilà..

3 votes pour Tristan Thompson, 9 pour Andre Drummond ou Patrick Williams, 7 votes pour Bol Bol, 7 votes pour Steven Adams (pourtant blessé toute la saison), 6 votes pour Xavier Tillman. 9 votes pour Duop Reath ? Un pari chez les Blazers qui a mal tourné ou comment ça se passe ? 3 votes pour Thanasis Antetokounmpo (probablement une erreur avec le frangin ou alors on comprend pas). Lonzo Ball, qui n’a pas mis un pied sur un parquet depuis bientôt deux ans a même récupéré une voix.

On pourrait aussi parler de tous les no names qui chopent une ou deux voix alors qu’on se souvient même pas de les avoir vu sur un parquet cette saison.

Côté Français, on notera que les petits jeunes ont reçu quelques bulletins. 1 vote pour Sidy Cissoko (Wemby a-t-il voté pour son pote des Spurs?), 2 pour Ousmane Dieng, 2 pour Bilal Coulibaly. C’est d’autant plus surprenant quand on sait qu’aucun joueur n’a voté pour un Nico Batum par exemple. Pareil pour Evan Fournier, toujours cloué au banc du côté de New York.

Avec 29 votes, Victor Wembanyama mène la colonne française dans les votes des joueurs, suivi de près par Rudy Gobert (25).