Et si Doc Rivers coachait au… All-Star Game 2024 ?

À peine nommé en tant que coach principal des Bucks à la place d’Adrian Griffin, Doc Rivers pourrait devenir le coach de la Conférence Est au All-Star Game ! Une nomination qui en ferait criser plus d’un, notamment en Pennsylvanie.

C’est ce qu’on appelle une promotion express. Seulement au poste de conseiller spécial d’Adrian Griffin en début de semaine, le Doc pourrait enchaîner une nomination en tant que coach des Bucks et en tant que coach de la Conférence Est. C’est l’entraîneur du meilleur bilan de chaque conférence qui se pose sur le banc du match des étoiles mais Joe Mazzulla l’a déjà été l’an dernier. Impossible d’y être deux ans d’affilée c’est donc le 2è meilleur bilan qui compte et depuis peu, le coach du 2ème meilleur bilan de l’Est c’est… Doc Rivers. Eh ouais.

Du coup je posais la question tout à l’heure en live : ce sera Doc Rivers le coach des All Stars à l’Est ?! 😭

Ça peut pas être Joe Mazzulla (il l’était l’an dernier), donc le meilleur bilan suivant c’est celui des Bucks…

Si c’est ça, c’est incroyable.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2024

Etre le coach du All-Star Game n’est pas incroyable en soi puisqu’il est surtout là pour appeler des gars sur le banc, et parce qu’il en faut bien un. Cependant, c’est une juste récompense du travail accompli jusqu’en février par les staffs NBA. C’est là qu’est “l’injustice” puisque le Doc pourrait profiter de la situation de Milwaukee dont il n’est absolument pas responsable.

La NBA aurait la possibilité d’ajouter une limite de matchs par exemple pour que Nick Nurse prenne sa place sur le banc. Il le mérite amplement vu son début de saison et ce qu’il apporte aux Sixers. Pour l’instant, c’est uniquement spéculatif et Philadelphie peut très bien encore repasser devant les Bucks pour casser toutes discussions (31-13 pour les Bucks, 29-14 pour Philly). Néanmoins, la possibilité est bien réelle et il faudra se poser la question du mérite une fois arrivée mi-février.

Pour l’instant, rien n’est fait mais l’idée nous fait bien marrer, ou pas. Doc Rivers a aussi la possibilité de faire passer son équipe première de la Conférence Est pour enterrer tout débat mais ce n’est pas gagné vu le rythme des hommes en vert dans le Massachussetts.