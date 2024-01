Shai Gilgeous-Alexander titulaire au All-Star Game : statut mérité pour une superstar naissante

C’est la belle nouvelle de la soirée : Shai Gilgeous-Alexander sera titulaire au All-Star Game 2024. Une récompense méritée pour son immense saison au Thunder, qu’il porte sur ses épaules. Une superstar est en train de naître devant nos yeux, et cette sélection n’est qu’une étape.

31,1 points, 5,6 rebonds, 4,6 passes, 2,3 interceptions de moyenne cette saison. Son équipe 2e de l’Ouest, très largement grâce à ses matchs de dingo. Shai Gilgeous-Alexander s’impose comme l’un des plus grands joueurs du monde actuellement, et les plus grands joueurs du monde ont tous rendez-vous au All-Star Game NBA chaque année. Avec une particularité : ils sont tous titulaires. Pour la première fois, SGA est de ce gratin là, le plus prestigieux de la planète basket.

Ultra mérité pour Shai titulaire.

Ça aurait été un scandale de voir Steph, non pas contre Curry mais pour souligner la saison exceptionnelle de SGA et ce spot très mérité.

Point d’exclamation sur sa montée stratosphérique dans le rang des superstars mondiales.

En pleine lutte pour le trophée de MVP, cette sélection est un point de passage logique. Non pas que l’on soit fâché avec ce bon Stephen Curry, mais il s’agit plus d’une affaire de raison que d’une affaire d’affect. Shai titulaire All-Star ? Tous les jours, merci au revoir, signé la direction. Ce week-end sera sans doute hors du temps pour le Canadien, qui va vivre quelque chose d’unique. À lui de prendre toutes les bonnes ondes à Indianapolis, pour revenir chargé à bloc ensuite histoire de terminer le jeu en beauté et finir MVP à 25 piges. C’est tout ce qu’on lui souhaite !

🚨 SHAI GILGEOUS ALEXANDER TITULAIRE ALL STAR 2024 pic.twitter.com/EsCIU6UuBY

