Soirée spéciale déculottées en NBA. Les Pacers en ont collé une petite aux Pacers, les Celtics en ont collé une bien belle au Heat, et les Knicks ont également sorti la boîte à gifle face aux Nuggets.

Les champions en titre s’en sortent avec une grosse marque rouge sur les fesses, et Nikola Jokic avec le visage tuméfié.

Tu les connais ces soirées, où tu rentres passablement éméché, en ayant l’impression de t’être trompé de numéro en envoyant un message. Raison pour laquelle tu pourrais bien dormir sur le pallier avec tes deux grammes par coude et le dos en compote après avoir bien dansé avec Manon mais, surtout, t’être fait masser par le physio du Noty Club. C’est ce genre de soirée qu’a vécu Nikola Jokic hier au Madison, un Joker auteur de 31 points et 11 rebonds mais rentré à l’hôtel avec 38 points dans la besace et un œil en sang.

Nikola Jokic went back to the Nuggets locker room after being inadvertently poked in the eye by Donte DiVincenzo on this play.

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 26, 2024



Les Knicks ne leur ont donc rien laissé. Beaucoup trop focus, beaucoup trop intenses défensivement, et si ça n’est “qu’un match de basket”, eh bien lors de ce match les champions en titre n’ont pas existé. Le doigt de Donte DiVincenzo dans l’œil de Nikola Jokic restera le “highlight” le plus notable du match et très clairement on a souffert avec le géant serbe, mais dans le même chapitre d’information on se demande encore pourquoi est-ce que Mike Malone l’a fait jouer aussi longtemps avec la tronche violette et un écart qui avait très vite grimpé.

Les leaders de New York n’auront pas eu besoin d’être exceptionnels (mis à part un OG Anunoby effrayant), simplement durs en défense et laissant le rythme venir à eux en attaque, et comme pour les Sixers à Indianapolis on se dit que Denver avait peut-être décidé de garder des forces pour… dimanche soir, et un match très attendu entre Nikola Jokic et Joel Embiid, au sommet du Mont Pivot.

122-84 score final, et des Knicks solidement attachés à la quatrième place à l’Est. Faut pas leur en promettre aux Bockers, champions en titre ou pas champions en titre.