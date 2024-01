Tyrese Haliburton titulaire pour un All-Star Game à la maison : c’est donc ça le bonheur ?

Titulaire indiscutable du prochain All-Star Game lorsque l’on regarde les votes – il a terminé premier partout – Tyrese Haliburton va goûter au bonheur particulier de jouer devant son public. Organisé à Indianapolis, le All-Star Weekend sera quoi qu’il arrive unique pour la star des Pacers.

Il étonne soir après soir, tant ses performances impeccables de propreté donnent l’impression que la NBA est une ligue finalement pas si difficile. Tyrese Haliburton, maestro de la passe et scoreur très honnête, a été sélectionné comme titulaire du All-Star Game 2024. Meilleur guard de l’Est à l’heure actuelle, la logique est respectée concernant sa place parmi les cinq élus de l’Est. Il nous tarde d’ailleurs de le voir jouer de nouveau. Peut-être la semaine prochaine, selon le staff des Pacers.

Tyrese Haliburton titulaire à Indiana, chez lui, et c’est même pas un cadeau ou une faveur qui lui est faite.

Le mec est indiscutablement All Star titulaire de sa conférence, 2 ans après avoir été récupéré par les Pacers.

Petit prince déjà très grand 🥹❤️

Ce qui marque surtout la sélection du garçon, c’est le fait qu’il va vivre ce All-Star Game à la maison. Devant son public. Dans sa ville. Un weekend de rêve sur le papier, qui le sera très certainement dans les faits. La plus grande fête de la NBA débarque chez les fermiers, et ils acclameront leur agriculteur en chef plus que les autres. Tout comme Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese s’impose comme une superstar de la Grande Ligue. Pas par de sorties offensives hallucinantes, mais par un altruisme exceptionnel. Un talent qui fait aussi gagner des matchs, et qui fait chavirer des coeurs. La preuve.

