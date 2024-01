Avant cette belle nuit de NBA la communauté TrashTalk s’était donnée rendez-vous en direct sur Twitch, afin de vivre en famille l’annonce des résultats des votes concernant les titulaires du prochain All-Star Game. Vous avez raté ça ? Ce replay est fait pour vous, de rien.

L’adresse idéale pour apprécier encore plus votre vie c’est ici

6 minutes 40 sur la vidéo, reveal du backcourt des titulaires à l’Est. From Milwaukee Bucks, Damian Lillard.

Le reste appartient à l’histoire, et on vous laisse découvrir les neuf autres titulaires et/ou les reacts en live de Bastien et de la commu, avec le déversement de sel qui va bien. Car n’oubliez jamais que :

🚨 Info : les titulaires du All Star Game 2024 seront révélés ce soir à 1h du matin.

pic.twitter.com/95wHIm9pMY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2024



Ne reste plus qu’à se tabasser la tronche pendant quelques jours en attendant l’annonce des remplaçants, alors d’ici-là munissez-vous de votre glaive le plus tranchant et de votre armure la plus solide, vous risquez d’en avoir besoin. Envoyez le replay, et vive le bon gros sel.