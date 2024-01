A six mois des Jeux Olympiques, l’Équipe de France de 3×3 se prépare tranquillement au combat, un combat qui va déjà leur demander de se… qualifier pour les Jeux. Déjà. Dans cette optique les Bleus joueront deux TQO, dans cette optique les Bleus se préparent déjà, et dans cette optique de nouveaux visages (connus) apparaissent !

Andrew Albicy s’y était collé un temps avec la bande à Amara Sy, Antoine Eito ou Léopold Cavaliere s’y essaient régulièrement avec beaucoup de réussite, et c’est désormais à Axel Toupane de tenter le coup. Par “tenter le coup” on entend passer du 5×5 au 3×3, pas évident, surtout en pleine année olympique, quand la majorité des joueurs de très haut niveau ont abandonner le 5×5 pour ne faire plus que du demi-terrain.

Champion NBA en 2021 avec les Bucks en tant que solide titulaire (non) et médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2019 en tant que solide role player (oui), Axel Toupane évolue aujourd’hui aux Metropolitans et on se dit du coup que le choix de switcher sur du 3×3 veut peut-être tout simplement dire que le fils de Jean-Aimé n’a pas trouvé d’autre idée pour enfin gagner des matchs de basket.

Plus sérieusement ? Ce sont 16 joueurs qui ont été appelés par le staff de l’EDF pour participer à un stage de préparation puis au Lite Quest de Beauvais du 20 au 25 février. Les principaux habitués sont présents (Vialaret, Seguela), Raphael Wilson et son swag stratosphérique aussi, l’équipe Paris 3×3 est au complet, Antoine Eito fait son retour avec les 3x3istes et l’EDF accueille donc trois petits nouveaux avec les arrivées d’Axel Toupane, la légende parisienne Lahaou Konaté et l’Orléanais Romuald Morency. Allez, au boulot messieurs !

16 joueurs convoqués en février 📣🇫🇷

Les Bleus participeront à un stage de préparation puis au Lite Quest de Beauvais du 20 au 25 février ⚔️

📝 + d’infos : https://t.co/EI0mmfXcf2 pic.twitter.com/z8adVgZ4x7

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) January 25, 2024