Superbe match cette nuit au Chase Center, entre deux équipes offensives, entre deux équipes qui nous avaient offert en avril dernier une superbe série de Playoffs. Victoire des Kings chez les Warriors, la première depuis 2020, et vous savez quoi, bah on en reprendrait bien un peu au printemps.

On en aurait bien repris pour 5 minutes de plus, mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Quel match ! Quel superbe match entre Warriors et Kings, dans une atmosphère encore tendue après le décès de Dejan Milojevic, mais heureusement et comme l’aurait sans doute voulu le coach serbe, le basket-ball a repris le dessus. Le basket champagne, celui où le ballon rentre souvent dans le panier, celui où le premier à 200 gagne le match.

Cette nuit ? Domantas Sabonis et Harrison Barnes avaient démarré tambour battant mais Stephen Curry aussi (18 points au premier quart-temps). Par la suite on a pu apprécier la rentrée de Draymond Green, croyez-le ou non mais il n’a tabassé personne cette nuit, mais surtout le festival de deux joueurs pourtant pas spécialement considérés comme les patrons de leurs équipes respectives. On parle d’Harrison Barnes pour les Kings, ancien Warrior champion NBA en 2015, annoncé partant à la deadline mais auteur cette nuit de son record en carrière avec 39 points, et on parle pour les Warriors de la nouvelle darling de la Baie, Jonathan Kuminga, auteur lui aussi de son career high cette nuit, dans la lignée de son début d’année 2024 assez dingue.

Un match que les Warriors auraient pu gagner, de retour en toute fin de match et passant même devant pour la première fois depuis Napoléon à quelques secondes du terme, mais un dunk de Sabonis et une énorme défense de De’Aaron Fox sur un Steph Curry pourtant en mission dans le money time auront “suffi” à valider la win des Kings, au terme de 48 minutes endiablées. Davion Mitchell a été très bon en première mi-temps, Sabonis a privilégié la distrib, Fox a été clutch et c’est un pléonasme, Kevin Huerter a bien failli offrir la victoire à GS sur la ligne… mais victoire 134-133 pour Sacto, à la douche, même nous.

KINGS SURVIVE VS. WARRIORS DESPITE HUERTER’S MISSED FTS 🤯

WILD ENDING 🍿 pic.twitter.com/sC5jLAdi13

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2024

Un match fort agréable, fort sympathique, qui conforte les Kings parmi les contenders de l’Ouest et les Warriors parmi les équipes en grande galère. Et même si Golden State semble dans de beaux draps, on continue d’espérer une nouvelle série de Playoffs entre les deux franchises californiennes. Allez, pour le spectacle, messieurs, faites un effort.

Harrison Barnes dropped a CAREER-HIGH 39 PTS in the Kings’ #NBARivalsWeek win in Golden State! pic.twitter.com/3Elo65uYLM

— NBA (@NBA) January 26, 2024