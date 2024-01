Nuit de reveal des titulaires pour le All-Star Game mais sur les parquets aussi ça jouait au basket. Envoyez le résumé !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

10 points à 4/5 au tir dont 2/3 du parking, 3 rebonds et 1 passe pour Nico Batum dans l’Indiana

10 points, 13 rebonds et 2 contres pour Rudy Gobert à Brooklyn

Evan Fournier a profité du blow-out face aux Nuggets pour jouer un peu, nan on déconne.

Tout petit match de Bilal Coulibaly face au Jazz, sûrement choqué par le départ de son ancien coach Wes Unseld Jr. (pas du tout)

Le highlight de la nuit

Le point TTFL du matin

Les classements

Le programme de ce soir