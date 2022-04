Quatre matchs de Playoffs, onze heures de basket et douze milles rides environ. Vous avez dormi cette nuit ? Vous êtes soit inconscient, soit chanceux, mais en tout cas on fait le taf aussi pour ceux qui ont besoin avec le dej d’un petit résumé rapide. Allez zou, bonne lectanche et bon dimure.

# Les résultats de la nuit

Raptors – Sixers : 110-102, les notes du match disponibles ICI

Jazz – Mavericks : 100-99, les notes du match disponibles ICI

Nets – Celtics : 103-109

Wolves – Grizzlies : 119-118

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

🚨🚨🚨 SCOTTIE BARNES EST ÉLU ROOKIE DE L’ANNEE 2021-22 !! pic.twitter.com/EvhTY2QcBn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

🚨 LES 4 MATCHS CETTE NUIT ! 🔸 20h : Raptors – Sixers 🔸 22h30 : Jazz – Mavs 🔸 1h30 : Nets – Celtics 🔸 4h : Wolves – Grizzlies pic.twitter.com/qPDJNwt5XG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Voici le détail des votes pour le Rookie de l’Année 2021-22. pic.twitter.com/FSzQUhdG2v — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Les NBA Awards le show c’était nul nul nul vraiment nul… … mais alors la NBA qui se rattrape en poussant les légendes à transmettre le trophée aux nouveaux vainqueurs, c’est un GRAND oui 👏 Gary Payton avec Marcus Smart

Vince Carter avec Scottie Barnes C’est magnifique. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Vince Carter qui annonce à Scottie Barnes qu’il est le Rookie de l’année 🥹🥹🥹🥹🥹❤️❤️❤️❤️❤️ (TNT a supprimé sa vidéo donc je la remets ici)pic.twitter.com/NuJrfBFrZ0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

THADDEUS YOUNG FAIT DANSER EMBIID 💀💀💀💀💀pic.twitter.com/a34oiruS4P — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Je serai toujours fasciné par cette capacité de Danny Green à croire que c’est George Gervin dans sa tête, alors qu’en fait c’est Gregory Grévin. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Fred VanVleet vient de déchirer son maillot par frustration. pic.twitter.com/u9lrQ3thkA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Gary Trent Jr est le meilleur arrière sur le terrain ce soir. Thaddeus Young est le meilleur intérieur sur le terrain ce soir. Je sais pas si c’était le projet initial, mais ceci peut en partie expliquer cela. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Score final : 110-102 Raptors. Toronto survit et prolonge la série. Philadelphie mène désormais 3-1. Game 5 chez les Sixers, lundi soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Les Sixers mènent 3-1 dans leur série. Doc Rivers :pic.twitter.com/gRV0MK310P — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

34 points, 8 rebonds et 5 passes, 2 contres et 1 interception, à 10/19 au tir et 13/15 aux lancers. Dos au mur, obligé de gagner, grand Pascal Siakam. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Les gens qui me disent « Rudy n’aurait pas marqué » : ok si vous voulez, mais le jeu va plus loin que ça. Tu fais travailler Luka, qui est sur une jambe et demi, au mieux tu lui fais choper une faute donc obligé de faire attention la prochaine fois. T’attires les aides, bref… https://t.co/l5PpOLMCtO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

33 points, 4 rebonds et 6 passes de moyenne dans cette série. Et pourtant, Donovan Mitchell n’est même pas le meilleur joueur du Jazz sur ces trois premiers matchs. Comme quoi, parfois, les moyennes brutes… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Dallas a mis 42 points en première mi-temps et 39 rien que dans ce troisième quart temps. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Le saviez-vous ? Doncic est en vacances défensives et Utah n’ose même pas attaquer une seule fois sur lui. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Jordan Clarkson le franchise player qui répond présent. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

LUKA DONCIC EST UN GRAND MALADE 🥶🥶🥶🥶🥶pic.twitter.com/i3Oc3x7aNi — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

LE ALLEY-OOP DE LA VICTOIRE, DONOVAN MITCHELL POUR RUDY GOBERT !! 😱😱😱😱😱pic.twitter.com/Py5wpldNNf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

QUELLE FIN DE MATCH !!! Dwight Powell horrible 0/2 aux lancers, Donovan Mitchell qui envoie Rudy au alley oop… l’action dont TOUT LE MONDE PARLAIT depuis des jours !! Utah sauve sa soirée et peut-être sa série au finish, Game 5 à Dallas, égalité 2-2 !! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

Vraiment Sean Marks va falloir MIEUX entourer Bruce Brown cet été. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2022

JAYSON TATUM EST DANS LA ZONE LE PANIER FAIT LA TAILLE DE ROUBAIX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

On voulait ce duel, on l’a enfin. 12 points pour Jayson Tatum.

10 points pour Bruce Brown. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Rolololo Tatum encore en défense sur KD c’est étouffant — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Mais s’il commence à avoir le bagage offensif de T-Mac avec la discipline défensive de Ron Artest on va avoir une discussion hein — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Bruce Brown : 16 points

Jayson Tatum : 12 points

Kyrie Irving : 10 points

Nic Claxton : 10 points

Payton Pritchard : 10 points

Jaylen Brown : 8 points

Marcus Smart : 8 points

René du Shoppi en bas de chez moi : 8 points

Daniel Craig : 8 points Kevin Durant : 7 points — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Les Nets à la mi-temps :pic.twitter.com/xBU2PP1Aky — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Les joueurs qui ont tenté plus (ou autant) de tirs que Kevin Durant ce soir : Jayson Tatum

Kyrie Irving

Bruce Brown

Nic Claxton

Jaylen Brown — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Blake il est tellement rouge cramé là il a tout donné sur le terrain on dirait un Breton qui rentre de vacances en Corse. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

(Hmmmmmm peut-être que l’équipe la plus efficace de toute la NBA depuis le 1er janvier 2022 est en train de battre solidement une des équipes les plus irrégulières de la saison, qui a vécu un giga transfert en février et a récupéré ses 2 meilleurs joueurs à 100% il y a 1 mois ?) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Respect total pour Blake Griffin, qui reste prêt et pro alors qu’il était totalement sorti de la rotation du leader de Maroon 5. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

SCORE FINAL : 109-103 CELTICS BOSTON MÈNE 3-0 DANS LA SÉRIE CONTRE BROOKLYN !! 💀💀💀 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

39 points

5 rebonds

6 passes

6 interceptions Encore une défense de malade sur KD

Le meilleur joueur de cette série, et de loin

3-0 pour Boston contre Brooklyn Jayson Tatum est in-cro-yable en ce moment… 💚🔥 pic.twitter.com/y5P0xdrvUw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Kevin Durant a tenté 11 tirs ce soir. 11 tirs en 46 minutes de jeu. C’est moins que Marcus Smart, Bruce Brown, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kyrie Irving. 16 points et 6 balles perdues en 46 minutes, des erreurs hallucinantes. Je ne reconnais pas KD. Du tout. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Nan vraiment je m’en remettrai jamais de cette news depuis je l’imagine trop dans le vestiaire à se motiver 😭😭😭 https://t.co/aEWp19FggI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Desmond Bane il a une ex de Minneapolis ou comment ça se passe ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Anthony Edwards est de retour sur le terrain 🙏 https://t.co/Da6tBXzHPK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Bane quand il croise un défenseur avec un maillot des Wolves pic.twitter.com/bqnXaqNdE8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Je pense honnêtement que 50% du temps, Dillon Brooks va au panier sans savoir ce qu’il va faire, dans l’espoir que ça marche. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Encore une personne qui a voulu protester sur le terrain à Minnesota et le PLAQUAGE de la sécu le réflexe de malade pic.twitter.com/3dQ9dFf6e3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

6 points à 2/8 au tir pour Ja. 4 fautes, 8 passes, on peut continuer et détailler pendant longtemps mais : c’est pas assez. Du tout. Desmond Bane sauve la baraque là, faut que Morant se réveille. Son équipe en a besoin, la scène est prête. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

