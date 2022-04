Alors qu’on s’attendait à une série choc entre les Celtics et les Nets, Boston maîtrise pour l’instant son sujet sur le bout des ongles. Une des raisons de ce résultat à sens unique ? La méforme incompréhensible de Kevin Durant, qui a certainement oublié son talent dans une pièce fermée à double tour et dont la clé a été perdue.

Qui aurait cru que Kevin Durant passerait à ce point à côté de sa série ? A côté d’une série… toute entière. Celui qui était censé être le meilleur joueur des deux équipes réunies se retrouve ce matin loin derrière au classement, dépassé par… Bruce Brown dans la hiérarchie des attaquants en forme sur la série. Certes les Celtics lui imposent une défense remarquable, mais on parle tout de même d’un joueur top 15-20 all-time là, oh, pas de Gégé perdu au fond du Wyoming. Défense élite ou pas, KD « devrait » scorer autant que d’habitude, du moins il se doit de le faire. Néanmoins, ce n’est pas le cas, pas du tout, et le depuis une semaine le mojo n’y est plus. Sur la série, Durant tourne ainsi à 22 points à 36% au shoot, 5,3 rebonds et 5,3 passes de moyenne, le tout en diminuant de plus en plus ses rendements. Lors du match 3 ?, Il n’a pris que… onze tirs. Un total très faible pour un joueur de sa trempe qui doit montrer l’exemple parce que, bon, on n’a rien contre Bruce Brown justement, mais si Bruce est devenu le guide offensif de cette équipe les Nets sont semble-t-il mal barrés. Pour la première fois depuis très longtemps on voit KD douter et réfléchir, Jayson Tatum ayant envahi son esprit et possédant à l’intérieur une villa de 300m² avec piscine, jacuzzi, terrasse et tout le tintouin. Le franchise player des C’s domine de la tête et des épaules sa bataille à distance dans l’aile et rend carrément Kevin Durant anecdotique dans la série, un exploit taille XXL.

J’étais prêt pour beaucoup de choses dans ma vie, le brevet, le BAFA, la première fois que j’ai voulu terminer Gears of War. J’étais pas prêt pour Tatum qui montre à KD qui est le meilleur ailier de cette série, en attaque comme en défense, sans AUCUN débat possible 💀 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Une méforme que l’on peut toutefois essayer d’expliquer, de comprendre. Par le manque de constance du groupe des Nets, ravagé par les blessures, par le Covid, par un blockbuster trade récent, par des choix de vie contraignants pour jouer en NBA pendant la régulière, par le deuxième tour des présidentielles. Le cinq majeur actuel des Nets a au final eu, ensemble, peu de temps de jeu sur la saison, avec un Ben Simmons qui n’a toujours pas rejoué depuis presque un an et qui reviendra pour, peut-être, un seul match dans quelques jours. Mais cette excuse n’est pas recevable de la part de KD que l’on a observé durant des semaines gagner des matchs avec quatre nobody autour de lui. Est-ce que Steve Nash le met dans de mauvaises dispositions ? Difficile à croire qu’il existe de « mauvaises dispositions » pour un joueur comme lui. De plus, on a vu des ajustements construits autour de lui comme lui laisser beaucoup d’espaces avec un placement très haut des quatre autres joueurs pour le laisser exprimer son talent. Mais niet, ça ne fonctionne pas. Reste la raison invoquée par le joueur lui-même, la taille des adversaires. Dans son cas, son adversaire direct est Jayson Tatum, 2.03m, tandis que lui mesure 2.08m. Bruh, excuse non recevable également. Au final, rien n’explique sa méforme, et lui qui aime tant les défis et montrer qui est le patron sur le terrain voit sa saison bientôt terminée et les vacances aux Seychelles se rapprocher.

« Je pense que je réfléchis trop sur le terrain dans cette série, pour être honnête. Je ne crois pas que ce soit une question de fatigue, je me sens bien. […] Je crois qu’ils ont + de taille que nous, leur plus petit titulaire est Marcus Smart, et il fait 1m91. » – Kevin Durant — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Kevin Durant est dans une mauvaise passe. Incapable de produire le moindre jeu, de scorer, d’être clutch, bref d’être lui, la machine que l’on connaît. Les Nets sont menés 3-0 contre les Celtics, il lui reste encore une chance d’écrire l’histoire et d’effacer toutes ces critiques mais la route est périlleuse, la route est trop dangereuse.