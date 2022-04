Jayson Tatum avait littéralement écrasé les deux premiers matchs de son talent et mis Kevin Durant sur son porte-bagages, on attendait donc fort logiquement un réveil de KD sur ce Game 3 entre les Celtics et les Nets. résultat des courses ? Un IMMENSE Jayson Tatum a écrasé ce troisième match de son talent et il a mis Kevin Durant sur son porte-bagages. Et Boston mène 3-0 grâce au meilleur joueur de la Ligue sur ce début de Playoffs.

A la question « mais quand est-ce qu’il va s’arrêter » la réponse est donc « en tout cas pas ce soir ». Et à la question « quel est le meilleur joueur de ces Playoffs » la réponse n’est pas « Hassan Whiteside ». Avant de s’arrêter en détail sur la série de Jayson Tatum dans son entièreté, dans quelques heures et en alexandrins, revenons déjà, rapidement, sur ce Game 3 Tatoumesque, festival de plus dans le tiroir à festivals, comme si on pouvait mettre des festivals dans un tiroir, enfin bref.

Que dire du Game 3 de Jayson à part qu’il fut une fois de plus… monstrueux. Monstrueux de bout en bout, monstrueux des deux côtés du terrain. Une défense étouffante, again, sur Kevin Durant, un niveau offensif que l’on qualifiera sans exagération de goatesque, pas qu’on fasse de Jayson Tatum le nouveau boss all-time hein, juste que certains de ses moves et sa facilité à les exécuter nous rappelle quelques légendes de ce jeu, on est sûr que vous savez à qui on pense. Une espèce de plénitude globale assez hallucinante, un leadership assumé entre décontraction et concentration, deux modes qui s’enchevêtrent parfaitement depuis une semaine et alors que le niveau d’intensité a clairement augmenté d’un cran.

Sur la feuille de stats cette nuit ? Assieds-toi et apprécie. 39 points à 13/29 dont 4/13 au tir et 9/10 aux lancers, 5 rebonds, 6 passes et… 6 steals en 45 minutes, un code-barre qui prouve à quel point El Furioso a impacté ce match. 45 minutes car à ce niveau-là de compétition et à ce niveau là de Jaysonisation tu ne mets pas ce type sur le banc, et le plus fort entre les lignes reste peut-être que le franchise player des Celtics a su pendant ce match appuyer là où ça fait mal au meilleur des moments, répondant tout au long du match aux tentatives des Nets de croire de nouveau à la vie. Ça revient à cinq ou six points, gros trois de Jayson Tatum, pas de pitié pour les croissants. Et ainsi de suite, tout en s’occupant dans sa partie de terrain d’un KD qui n’avait peut-être encore jamais vu ça de sa vie, à part peut-être à Tokyo avec Guerschon Yabusele (non).

12 points dans le premier quart et un Durant limité à deux tirs ? Tout simplement la bande-annonce d’un match de Playoffs lors duquel un homme aura tutoyé la perfection et contribué à offrir une quasi-qualification à son équipe tout en se chargeant personnellement du meilleur attaquant de la planète. La phrase est tout aussi incroyable que réelle, et Jayson Tatum est tout simplement en train de s’essuyer les semelles sur cette série. Facts.