Il y avait urgence. Urgence de montrer qu’il est l’un des joueurs les plus dominants de la Ligue même en Playoffs, urgence car en cas de contre-performance des Wolves cette nuit un exploit dans la série face aux Grizzlies aurait été salement compromis. Bingo Jeannie Longo, Karl-Anthony Towns a sorti les griffes et a lâché une bête de match, au meilleur des moments.

Il nous est apparu comme foncedé à la Redbull, démontrant plus d’agressivité dans les 30 première secondes du match que certains joueurs dans l’entièreté de leur carrière et comme on ne veut froisser personne on ne nommera pas Julien G, ailier en DM2 au BC Soulac. Les yeux injectés de sang et la bave aux lèvres, Katoune prouve d’emblée que le bail sera différent des Games 2 et 3, lors desquels les prises à deux et autres problèmes de faute avaient poussé le pivot des Wolves à lâcher deux perfs dignes de Gorgui Dieng sans le shoot. Non, ce soir c’était du Towns multivitaminé, parfois manquant de discernement parce qu’à 200 à l’heure tu ne vois pas les peaux de banane, mais du Towns dominateur, du Towns focus sur l’objectif de victoire, sous les yeux de son père, en tribunes aux côtés de Usher du daron Morant, un papa Towns qui était probablement le seul mec de la salle plus costaud que son fils.

Oh il y a bien eu ce pied sur la ligne, vraiment bêtement, dans le money time ou ces grands coups de fonce dans l’tas qui ne vont nulle part sinon à la balle perdue (6 au total), mais sur la globalité de la perf c’est un grand oui pour Mr Towns sur ce Game 4, ne serait-ce que par l’engagement mis sur le parquet, mais aussi de par ce talent incroyable pour se faufiler dans la raquette à grands renforts d’eurosteps désarticulés, malgré ses 2m15 sous la toise et ses 450 kilos sur la balance. 33 points à 8/17 au tir dont 3/5 du parking, 14/17 aux lancers et ça dénote évidemment son agressivité si positive, 14 rebonds, 3 passes et 1 contre en 42 minutes, impeccable sortie donc, et comme seul regret ce money time étrange des Wolves lors duquel D’Angelo Russell scora sur la tête de Ja Morant avant de prendre l’intégralité des dernières possessions à son compte, pas comme s’il avait un matou sous acide qui réclamait la balle au poste avec des restes de défenseurs en face. Fort heureusement l’issue sera favorable à Minnesota et Charles-Antoine pourra fêter la victoire comme il se doit, avec comme cible dans le viseur un Game 5 à Memphis qui s’annonce quoiqu’il arrive comme le probable tournant de la série, une finale avant l’heure dans cette match-up délicieuse du premier tour.

33 points et 14 rebonds pour KAT. Énorme dernier quart, malgré des actions parfois bizarres il a mis la franchise sur ses épaules. On attendait le KAT Game de la série ? On l’a. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2022

Comme dirait Rachin : action, réaction. D’un choriste Karl-Anthony Towns n’a pourtant pas grand chose car c’est le costume de chef d’orchestre que le franchise player des Wolves a enfilé cette nuit. Et avec un chaton qui se transforme en lynx chasseur d’Ours, cette série n’a clairement pas livré tous ses secrets.