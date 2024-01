Vous avez préféré dormir cette nuit ? 1) Vous avez bien raison car une bonne santé est essentielle et 2) on est aussi pour vous offrir une session de rattrapage. Envoyez le résumé !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Jalen Brunson a envoyé un petit 41/8/8 dans les gencives des Wizards, et il fallait bien ça pour que les Knicks l’emportent face à des Sorciers accrocheurs, grâce notamment à un bon… Marvin Bagley III. Ah oui, c’est vrai.

Evan Fournier a joué 5 minutes, car les Knicks veulent mettre bien la marchandise avant de la refiler.

Premier match pour Bruce Brown avec les Raptors, mais les Bulls du “Raptor” DeMar DeRozan sont repartis du Canada avec la win.

Le Thunder a calmé les ardeurs d’un Jazz en pleine forme. Collin Sexton s’est montré encore un peu plus en vue de la deadline, mais le quintet Shai – Chet Williams – Wallace – Giddey a fait du sale pour OKC.

Anthony Edwards s’est envoyé un alley-oop à lui-même, Jaren Jackson Jr. a fait ce qu’il pouvait pour les Grizzlies, et au score ce sont les Wolves qui conservent leur première place à l’Ouest grâce à un énorme dernier quart.

Les Pacers ont remporté le Domantico, ou les Kings ont perdu le Haliburtonico, c’est selon. Kevin Huerter et Keegan Murray ont été très bons, Domantas Sabonis a lâché son triple-double quotidien, mais les jeunes Pacers (Mathurin en tête) ont offert un beau cadeau de bienvenu à Pascal Siakam.

Les Français de la nuit en NBA

5 minutes de jeu pour Evan Fournier face aux Wizards, on ne met pas les stats, par respect.

5 points, 3 rebonds et 2 passes pour Bilal Coulibaly, qui attend désormais un certain Victor W., samedi soir !

Ousmane Dieng et Olivier Sarr n’ont pas joué face au Jazz

17 points, 10 rebonds, 4 passes et 6 contres pour Rudy Gobert face à Jaren Jackson Jr.

Le highlight de la nuit

ANT OFF THE BACKBOARD TO HIMSELF 😳

Grizzlies-Timberwolves | Live on TNT pic.twitter.com/WfRqD4SlUz

— NBA (@NBA) January 19, 2024

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #13 | Pick #82#NBA pic.twitter.com/iml7QLD4xW

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) January 19, 2024

Les classements

Le programme de ce soir