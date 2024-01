Cette nuit les Knicks en ont étonnement bavé face aux Wizards, mais comme souvent en fin de match, un petit bonhomme a pris tout New York sur ses larges épaules. Cet homme ? C’est un All-Star, et il s’appelle Jalen Brunson.

Non, la présence d’Evan Fournier sur le parquet pendant cinq minutes ou les débuts encourageants de Marvin Bagley III avec les Wizards ne sont pas les faits les plus marquants de la nuit au Madison Square Garden. Déso les gars mais ici on parle de All-Star, on parle de patron, on parle de la mairie de New York.

Il n’est que le sixième guard à l’Est selon les votants pour le All-Star Game, mais hier soir, une fois de plus, il fût le premier dans le cœur des New-yorkais. Après avoir maitrisé les Rockets la veille (30 points et 7 passes), Jalen Brunson s’est occupé cette fois-ci des Wizards.

41 points à 14/27 au tir dont 2/4 du parking et 11/13 aux lancers, 8 rebonds, 8 passes, 2 steals et 1 contre en 40 minutes

Plus que les stats en elles-mêmes, c’est la sensation de gestion, de maitrise du meneur gaucher qui a encore choqué cette nuit. 41 points dont… 20 dans le dernier quart, tout à l’épaule, et environ 15 pions de suite pour les Knicks quand il a fallu se sortir du guêpier. Prise de contact, 2 points avec la faute, 11/13 aux lancers pour ne rien gâcher, et cette attitude de patron, une énergie que le Madison Square Garden aime par dessus tout, que la salle recherche depuis tant d’années et qu’elle semble avoir trouvé avec JB, à tel point qu’elle a encore envoyé de grands “MVP MVP” en fin de match.

Dans un mois se tiendra à Indianapolis le All-Star Game, et cette saison le représentant sera toujours le J mais pas celui auquel on est habitué. Car les Knicks n’ont qu’un patron, il joue meneur de jeu, il est talentueux et il ne renonce jamais.