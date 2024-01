Petit évènement hier soir au Madison Square Garden. Lors de la réception (et de la victoire étriquée) des Knicks face aux Wizards, Evan Fournier est apparu sur le parquet, cinq minutes durant, entre la fin du premier quart et le début du deuxième.

Regardez mon poisson, regardez comme il est bon mon poisson. Nous ne sommes pas sur le marché d’Oyonnax mais bien au Madison Square Garden, Mecque du spectacle sportif, et hier soir on entendait entre les lignes les dirigeants des Knicks implorer le chaland de se positionner sur Evan Fournier. Beh oui jeune fifou, la trade deadline c’est dans trois semaines, la franchises de New York veut se débarrasser de son ailier tondu mais son contrat rebute logiquement les acquéreurs potentiels…

🚨 Un transfert d’Evan Fournier semble très probable d’ici le 8 février.

Les Knicks scannent actuellement le marché pour réaliser le bon deal : Bruce Brown, s’il est disponible, sera une cible prioritaire.

On va probablement voir Evan dans une nouvelle franchise NBA. À suivre. pic.twitter.com/DlwBmtpL6p

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2024



Soit. Alors hier, les Knicks ont décidé de réactiver Vavane, quelques minutes, histoire de rappeler aux gens… qu’il existait, froidement. On remarque également la présence sur le banc de Dmytro Skapintsev, quelle drôle de soirée et ne nous demandez pas qui il est car on en en sait fichtrement rien. Evan ? Son troisième match seulement cette saison (dont deux face à Washington mais n’y voyez pas un signe), absolument rien à tirer de son match basketballistiquement parlant, normal, mais une belle ovation lorsqu’il est rentré à la place de OG Anunoby, preuve tout de même que le public de la Big Apple sait reconnaitre un soldat qui fait le taf, qui va pointer tous les jours en fermant sa gueule malgré des conditions de travail pas très joyeuses.

Le résumé de sa partition ? Fermez les yeux et rendez-vous dans deux lignes… Une faute sur Deni Avdija et deux tirs à 3-points loupés, un autre petit tir raté, une autre faute sur Delon Wright cette fois-ci, encore un tir raté, un rebond sur un 3-points loupé de Shamet… et Donte DiVincenzo qui le renvoie (définitivement) sur le banc. 0 point à 0/4 au tir dont 0/3 du parking et 1 rebond en 5 minutes, on a dit qu’on se foutait des stats et que c’était déjà cool de le voir en short, ici on se satisfait des petites choses de la vie.

On reverra peut-être Evan Fournier sur les parquets lors des prochains matchs, car les Knicks doivent à tout prix trouver une porte de sortie à leur ailier. Car il a des Jeux Olympiques à préparer, car un joueur de basket joue au basket. Allez Evan, on est prêt à te suivre, même à Detroit.