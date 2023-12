On attendait ça depuis tellement longtemps. A vrai dire on avait presque arrêté d’y croire, mais le transfert du jour entre les Knicks et les Raptors a redonné un peu d’espoir à la Team Evan Fournier. A raison, puisque cette nuit Vavane a rejoué au basket pour la première fois depuis le 18 novembre !

Un match. Un tout petit match. Voilà ce à quoi en était rendu Evan Fournier avant le match des Knicks cette nuit dans l’Indiana. Puis aux alentours de 18h une notification nous a alerté. Départ de RJ Barrett et Immanuel Quickley vers les Raptors, et parmi les discussions qui s’amorcent, celles autour de la situation de l’ailier français.

Lueur d’espoir pour Evan Fournier ?

T’as 2 des plus gros soldats à son poste qui viennent de quitter la rotation des Knicks.

On va pas se faire de faux espoirs, mais y’a un scénario où Evan retrouve de vraies minutes…

… y’a un scénario aussi où il se fait trade lui aussi.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2023



Quid de la suite de la carrière d’Evan Fournier ? Les changements récents vont-ils lui réouvrir quelques portes chez les Knicks ? Un peu tôt pour le dire mais, en tout cas, Tom Thibodeau a du se résoudre à utiliser son banni cette nuit face aux Pacers, pour pallier l’absence des deux partants et la non-arrivée des deux arrivants, je sais pas si vous me suivez encore.

Au final, une entrée à la fin du premier quart, quatre énormes tomates envoyées d’entrée parce que ça fait du bien, et une ligne de stats tout à fait correcte de 10 points, 2 rebonds, 2 passes et 3 steals, à 3/10 au tir dont 2/8 du parking de la renaissance espérée.

On l’a dit en préambule, on ne sait pas vraiment si Evan Fournier profitera des derniers travaux opérés par sa franchise, mais arguons qu’en cette toute fin d’année 2023… le match du jour laisse un peu d’espoir pour 2024. Deux matchs en deux mois pour Vavane, catastrophique en année olympique alors au boulot Thibodeau, soit tu le fais jouer, soit tu l’amènes toi-même à la porte d’un autre vestiaire.