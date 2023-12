Phénoménal lors du In-Season Tournament puis en légère perte de vitesse depuis (mdr), Tyrese Haliburton a récemment remis les bouchées doubles, et ce terme n’est pas choisi au hasard.

Bouchées doubles comme double, double comme double-double et même comme double-double-double. 21 points et 20 passes (et zéro balle perdue !) jeudi ? 22 points et… 23 passes cette nuit face aux Knicks. Tyrese Haliburton est le meilleur passeur de la Ligue actuellement, tout simplement le meilleur passeur tout court de la génération actuelle, et il l’a encore démontré cette nuit dans un match bien offensif bien Pacers 2023, face à des Knicks qui se présentaient avec des armes… originales en raison du transfert du jour (38 points pour Donte DiVincenzo, Evan Fournier qui joue 17 minutes).

Ce qu’il faudra retenir de cette nouvelle perf du meneur des Pacers ? Qu’il est devenu le troisième homme seulement à enchainer deux matchs en 20-20, qu’il a égalé son career high à la passe et par la même occasion égalé celui de sa franchise (désormais en compagnie de Jamal Tinsley) et qu’il est aussi le nouveau recordman du nombre de matchs en 20-20 dans l’Indiana. A 24 ans.

HISTORIC NIGHT FOR TYRESE HALIBURTON 😱

📊 22 PTS, 23 AST (career-high)

👀 Most 20 AST games in Pacers history

3⃣ Third player ever with back-to-back 20-PT, 20-AST games, joining John Stockton and Magic Johnson pic.twitter.com/GxnbZdBKGx

— NBA (@NBA) December 31, 2023

Sous les yeux et les commentaires d’un Wally Szczerbiak qui l’avait qualifié il y a moins d’un an de All-Star au rabais, Tyrese Haliburton a donc prouvé une fois de plus qu’il avait autant de talent que de répartie. De la répartie avec le ballon entre les mains, de la répartie lorsqu’il s’agit de le filer aux copains. Le mélange parfait entre un basketteur et un génie.