On ne parle que de lui en ce moment : Tyrese Haliburton. Exceptionnel pour guider les Pacers vers la finale du In-Season Tournament, le meneur fait aujourd’hui l’unanimité mais ça n’a pas toujours été le cas. La preuve, 11 équipes ont fait l’impasse sur lui lors de la Draft NBA 2020, dont les Warriors de Bob Myers.

“J’aurais dû m’en rendre compte.”

Quand l’ancien président des Warriors Bob Myers parle de Tyrese Haliburton, difficile pour lui de ne pas être rempli de regrets. Lors de la Draft il y a trois ans, quand il gérait les opérations basket de Golden State, Myers avait décidé de miser sur le pivot James Wiseman (avec le deuxième choix) pour ajouter de la taille et des qualités athlétiques à la raquette californienne. Pourtant, Tyrese Haliburton était toujours disponible, lui qui avait en plus réussi à marquer les esprits lors d’un workout avec les Dubs.

Bob Myers est revenu sur cet épisode hier pour ESPN, en marge des demi-finales du In-Season Tournament à Vegas.

“Le workout s’est déroulé à Las Vegas, à quelques kilomètres d’ici. Il y avait moi, Steve Kerr (le coach) et Joe Lacob (le proprio). Tyrese a fait ce qu’il sait faire : il a mis plein de shoots malgré sa mécanique de tir un peu particulière. À ce moment-là, on se regarde et on se dit : ‘il a l’air vraiment bon’. Il a fait un bon workout mais ce qui me dérange le plus, c’est qu’après l’avoir rencontré, j’aurais dû m’en rendre compte (à quel point il est exceptionnel). À travers qui il est en tant que personne, en tant que leader. Cette discussion a laissé une trace à travers l’intelligence et la confiance qu’il a pu démontrer.”

Vous connaissez la suite de l’histoire : James Wiseman n’a jamais percé avec les Warriors (ni ailleurs), tandis qu’Haliburton est en train de mettre la NBA à ses genoux.

Après un début de carrière prometteur à Sacramento, Hali s’est imposé comme l’un des meilleurs meneurs NBA chez les Pacers et joue actuellement comme un MVP. Il cartonne d’ailleurs tellement que selon l’insider Adrian Wojnarowski d’ESPN, Tyrese pourrait convaincre plusieurs joueurs de venir jouer avec lui à Indiana. Indiana quoi ! Mais cela ne surprend pas Bob Myers, bien placé pour parler de l’attractivité d’une star comme Hali en tant qu’ancien dirigeant des Warriors version Stephen Curry.

“Le fait de voir que des joueurs veulent jouer avec lui, c’est quelque chose de réel. Il montre qu’il est un grand joueur, le In-Season Tournament est la scène parfaite pour lui. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de grands joueurs en NBA avec qui d’autres joueurs ne veulent pas jouer. Si vous êtes un grand joueur et en plus une belle personne, les joueurs veulent venir jouer avec vous. Les Pacers sont très chanceux de l’avoir.”

Chanceux, c’est le mot. Et désormais, sous l’impulsion d’Haliburton, ils ont surtout le droit d’être ambitieux.

__________

