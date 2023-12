La première édition de l’Incroyable Pop-up Sport approche à grands pas puisque l’ouverture aura lieu dans moins d’une semaine, le jeudi 14 décembre prochain. Dans un espace de 120m² dont vous pouvez voir un aperçu ICI, cette boutique éphémère va accueillir 10 mini-shops. Chacun d’eux aura son univers et sa gamme d’objets à vendre. Comme on sait que vous avez envie d’en savoir plus, voici une rapide tour ce que vous pourrez trouver !

Brooklyn Fizz

Si vous aimez la culture US et les sports qui vont avec, vous connaissez sûrement Brooklyn Fizz. Ils ont d’abord commencé, en 2014, par importer de la Junk Food made in États-Unis et se sont spécialisés dans le merch’ de Sport US depuis six années. NBA, NHL, NFL, MLB. Des casquettes, des maillots, des trading cards, des ballons, des figurines… Pour l’Incroyable Pop-up Sport, les potes de Brooklyn Fizz vont nous délocaliser un bout de leur boutique lyonnaise. Instagram : ICI // Twitter/X : ICI // YouTube : ICI

Le quatuor des maillots de foot

Ils seront quatre sur ce mini-shop, une sorte de carré magique : Théo, Bertrand, JR et Emiland. Ils vont proposer une sélection de maillots variés et authentiques. Il y a de grandes chances pour que vous tombiez sur une pièce de votre équipe préférée ou votre joueur favori. Théo, fondateur du vestiaire shop (insta ICI), est un spécialiste du Paris Saint-Germain et de l’Équipe de France. Bertrand aka “Vintage Foot Shirts” viendra avec un lot de maillots légendaires et son compte instagram (ICI) saura vous convaincre que le mot légendaire a tout son sens. JR (insta ICI) est un passionné de football allemand et spécialiste des années 90. Le quatrième de la bande, Emiland (Insta ICI) est un dénicheur de maillots atypiques qui viendra apporté une touche exotique.

Pop & Kop

Pop & Kop aka le dealer d’icônes (insta ICI, Twitter/X ICI) réunira sur son stand des produits des Cahiers du football (Insta ICI, Twitter/X ICI), de Mon Petit Gazon (Insta ICI, Twitter/X ICI), de Maison Transversale (Insta ICI, Twitter/X ICI) et de l’éditeur Amphora (ICI). Des livres, sur le foot et plein d’autres sports, des t-shirts, des affiches, des mugs, des chaussettes, voici ce que vous pourrez trouver en passant dans le mini-shop de Pop & Kop !

Football Shirt Vintage

Depuis 20 ans, Jonathan – le fondateur de Football Shirt Vintage – collectionne les maillots. Essentiellement du foot mais aussi du basket, du rugby et du cyclisme. Il a plus de 450 pièces dans sa collection perso et, entre sa boutique à Amiens et son site web (ICI), environ 3500 pièces à vendre. Fidèle partenaire de l’Incroyable Brocante Sports, il organise et participe régulièrement à des événements. Naturellement, il sera là dans notre Pop-up Sport avec une sélection de maillots premium et variée pour que toutes les envies puissent être satisfaites ! Insta ICI // Twitter ICI // Tiktok ICI

Retrotape

“It’s more than a t-shirt, it’s a vibe”. L’idée de Retrotape (Insta ICI) est de nous replonger dans le passé avec des t-shirts à l’esthétique très marquée US : des gros visuels façon Tees Bootleg mettant en avant des artistes, des sportifs, des films… Football et basketball sont souvent à l’honneur et le résultat est très cool !

Une box mystère ?

Maillot Vintage propose depuis bientôt deux ans des box mystères contenant des maillots football ou de NBA. Le concept – expliqué ICI – est simple : vous pouvez vous offrir ou offrir à quelqu’un une box contenant un maillot mais vous ne savez pas quel maillot. Maillot vintage se différencie par sa sélection qui va des maillots neufs à des pièces vintage des années 90 et 2000 en excellent état. Inta ICI // Twitter/X ICI

Sport à l’affiche

Monté par deux frères passionnés de sports, Sport à l’affiche propose, comme son nom l’indique, des affiches et des t-shirts aux designs originaux. Il y en a pour tous les goûts et tous les sports : football, tennis, rugby, golf, basketball, gymnastique, skateboard… Insta ICI // Tiktok ICI // Facebook ICI.

Nemanja football shop

Nemanja a 22 ans et il est fan de foot. Son tout premier maillot ? Ronaldinho, en 2004. À partir de là, tout ne peut que bien se passer 😉 En 2021, il a créé sa boutique en ligne dans laquelle il propose des pièces qu’il a chinées à travers le monde sur la base de trois grands critères : authenticité, qualité, histoire. Insta ICI.

So Foot

L’incontournable média de foot ne va pas se contenter de présenter l’Incroyable Pop-up Sport. Il y aura aussi son mini-shop dans la lignée de sa boutique en ligne et chargé de nombreux objets : photos encadrées, t-shirts, mugs, livres, magazines et puzzles !

TrashTalk

Last but not least ! Nous serons là également pendant ces quatre journées, avec pas mal de produits de notre collection. Sweats, hoodies, t-shirts, affiches, mugs, livres, chaussettes, bonne humeur et blagues de qualité. Des produits que vous pouvez d’ores et déjà trouver sur notre boutique mais aussi quelques inédits ou éditions limitées.

Les présentations c’est cool. Les photos sont belles, les produits ont l’air stylés. Mais rien ne vaut le fait de voir en vrai un cadeau avant de l’acheter puis de l’offrir ou de se l’offrir. C’est pour ça qu’on vous attend dès ce jeudi à l’Incroyable Pop-up Sport. Ouverture à 12 heures pétantes !