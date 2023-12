Après avoir éclaté les Pelicans hier, les Lakers auront l’occasion de remporter le tout premier In-Season Tournament de la NBA demain face aux Pacers. Un bel accomplissement potentiel… mais qui ne vaut pas une bannière de champion pour autant.

“Ici, on n’accroche pas de bannière pour les titres de division.”

Voilà ce que déclarait Kobe Bryant – paix à son âme – il y a quelques années pour bien faire comprendre que l’objectif ultime aux Lakers, c’est et ça restera le titre de champion NBA à la fin de la saison. Visiblement, rien n’a changé depuis. In-Season Tournament ou pas.

En effet, d’après Arash Markazi de The Messenger, les Lakers n’ont pas l’intention d’ajouter une bannière au plafond de leur salle en cas de victoire demain face aux Pacers.

The Lakers don’t plan on hanging a banner in their arena if they win the In-Season Tournament, per @ArashMarkazi pic.twitter.com/rUkH6R8HA7

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 8, 2023

Les Lakers possèdent 17 titres de champion NBA dans leur longue et glorieuse histoire. 17 bannières sont au sommet de la Crypto.com Arena, avec à côté les maillots retirés de certains des plus grands joueurs all-time. Autant dire qu’une bannière symbolisant une victoire au In-Season Tournament ne pèserait pas très lourd face à tout ça.

Néanmoins, cela ne signifie pas que les Lakers ne feront pas tout pour décrocher la première NBA Cup samedi soir. On rappelle qu’il y a 500 000 dollars à la clé pour chaque joueur et l’occasion d’envoyer un message au reste de la Ligue.

“Le In-Season Tournament est ce qu’il est, et nous avons l’opportunité d’être sur la grande scène, d’être en antenne nationale, de représenter nos familles, nos communautés, d’où l’on vient. […] Je suis content d’être là, c’est très cool comme moment.” – LeBron James

"We don't hang division banners."

Kobe Bryant told Jalen Rose how he views the Lakers' legacy. Watch the full interview here: https://t.co/rjNwmf6pJ3 pic.twitter.com/4L5cx3dRJB

— ESPN (@espn) February 16, 2018