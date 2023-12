Il n’y a pas eu de match cette nuit entre les Lakers et les Pelicans. Si, il y a eu un match mais il a duré 12 minutes. Les Pelicans n’en avaient pas envie, LeBron James est un joueur de basket assez doué et les Lakers joueront donc la finale de ce tout premier In-Season Tournament de l’histoire de la NBA !

Que dire de ce match si ce n’est que Zion Williamson n’a décidément pas l’air très affuté, et que LeBron James n’est définitivement pas Zion Williamson.

Un premier quart-temps équilibré, le temps de se faire à ce drôle de parquet rouge et bleu, puis très vite les Lakers voient rouge et les Pelicans deviennent tout bleus. LeBron monte tranquillement en régime et affiche 21 pions à la mi-temps, et douze minutes plus tard il n’a rien raté de plus et le match est terminé, car 41-17 en sortie de vestiaire c’est assez rédhibitoire. Taurean Prince et Austin Reaves ont mis leurs tirs, Anthony Davis a dominé ce qu’il devait dominer (16/15/5/2/2) et le Roi James a donc éclaboussé Las Vegas de sa classe, la classe à Vegas, la ville dans laquelle il pourrait/devrait devenir proprio d’une franchise sous peu.

30 points, 5 rebonds, 8 passes en 23 minutes, 9/12 au tir dont 4/4 du parking et 8/8 aux lancers avec… zéro ballon perdu, à un moment donné on n’a plus les mots, contrairement au mec qui l’a fait à l’envers à Sheryfa Luna.

Les Lakers avancent en finale et affronteront donc les Pacers samedi soir pour le titre, et LeBron jouera Haliburton pour le titre de Monsieur Propre du Nevada. Les Pelicans ? On leur souhaite de ramener Zion Williamson avant qu’il n’aperçoive les fast food du centre ville de Vegas, et on les remercie de nous avoir offert 12 minutes de Cody Zeller à 17 jours de Noël.