Si c’est un concours du joueur NBA le plus propre de la nuit, LeBron James et Tyrese Haliburton ne jouent pas dans la même cour que les autres. Mais qu’est-ce qui peut bien encore animer LeBron James, à 38 ans bientôt 39, pour taper des perfs aussi folles que celle qu’il a lâché cette nuit ?..

30 points, 5 rebonds et 8 passes en 23 minutes, à 9/12 au tir dont 4/4 du parking et 8/8 aux lancers avec… zéro ballon perdu. Un début de deuxième quart-temps en mode démolition de la défense des Pels, et un début de troisième qui aura servi de cerise sur le gâteau.

The last LBJ 3 was an absolute HEAT CHECK 🤯 https://t.co/GyfLnhsDpv pic.twitter.com/SqZPT5cdsd

— NBA (@NBA) December 8, 2023

Cette nuit LeBron James n’a pas dominé, il a écrabouillé. Il n’a pas été bon, il a été parfait. Adroit, focus mais souriant, sans en faire trop, oui, on a dit parfait.

De match il n’y aura pas eu, et dans la ville qui devrait/pourrait le voir devenir bientôt propriétaire d’une franchise NBA, il a montré qu’il était encore capable d’être le meilleur joueur de cette dite franchise, téma la violence de cette phrase.

Bron triple for 28 and 4/4 from downtown 🎯

🏀 Pelicans/Lakers on TNT

🏆 Winner faces Pacers in Championship in Las Vegas on Saturday pic.twitter.com/QS4u93IYXC

— NBA (@NBA) December 8, 2023

La main était chaude, l’envie de gagner bien présente, et LeBron James sera donc la tête d’affiche samedi soir de la finale de ce In-Season Tournament, on est sûr que le père Adam Silver est ravi. Nous aussi d’ailleurs, comme à chaque fois qu’on se lève la nuit pour voir jouer ce type, et dire que ça dure depuis plus de vingt ans…