Cette nuit la NBA nous proposait les demi-finales du In-Season Tournament. Les Pacers ont battu les Bucks et les Lakers ont exterminé les Pelicans. On vous débriefe tout ça en speed ?

Scores et stats de la nuit

Pacers – Bucks : 128-119 (les stats)

– Bucks : 128-119 (les stats) Lakers – Pelicans : 133-89 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Pas de Français sur le pont cette nuit à Vegas

Moussa Diabaté, Daryl Doualla et Rayan Rupert ont joué en G League

Le highlight de la nuit

“I know what time it is.”

– Tyrese Haliburton. 🗣️🗣️

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

Le bracket du In-Season Tournament

Only two teams remain… the CHAMPIONSHIP is set 🏆

The Pacers and Lakers will meet in the NBA In-Season Tournament Championship in Las Vegas Saturday at 8:30pm/et on ABC!

Le programme de ce soir