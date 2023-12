Cette nuit face aux Bucks, Tyrese Haliburton a enchanté la première demi-finale du In-Season Tournament. Une performance immaculée qui vient faire écho… à son dernier match car, oui, Tyrese Haliburton est dans une zone incroyable actuellement.

On parlait il y a peu du classement des meilleurs joueurs de moins de 25 ans en NBA, et si LeBron James mérite année après année sa dérogation, Tyrese Haliburton va bientôt nous obliger à tourner une nouvelle vidéo.

🔥 TOP DES JOUEURS DE MOINS DE 25 ANS EN NBA !! 🔥

Qui sont les meilleurs jeunes de la Ligue ? 🤔

– Luka Doncic intouchable ?

– Tyrese Maxey ou Haliburton ?

– Holmgren devant Wemby ?

– Ja Morant ou LaMelo ?

– Qui est dans votre Top 10 ?

À TABLE ! 🍽️

➡️ https://t.co/lQOklmFlDU pic.twitter.com/aq3x55oCez

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 5, 2023



Cette nuit ? Tyrese a été tout simplement parfait. 27 points, 7 rebonds et 15 passes, à 11/19 au tir et avec ZÉRO ballon perdu, comme… lors du dernier match. Sur ses deux dernières sorties ? Visez plutôt la propreté du gonze, c’est n’importe quoi :

C’est N’IMPORTE QUOI.

Les 2 derniers matchs de Tyrese Haliburton ?

53 points

17 rebonds

28 passes décisives

0 BALLON PERDU

21/37 au tir

La propreté AB-SO-LUE pic.twitter.com/o6FPHS709h

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 8, 2023



Cette saison les Pacers sont cinquièmes à l’Est avec un Tyrese à 26,9 points et 11,9 passes, le genre de perf moyenne qui vous place un gars dans la course au… MVP, ni plus ni moins. Un constat concret, objectif, auquel on peut également rajouter une note salée de trashtalking puisque cette nuit ce grand maboule a quand même hurlé qu’il savait l’heure qu’il était, en montrant son poignet, au moment de tuer les Bucks de… Damian Lillard. La perfection on vous dit.

Tyrese Haliburton est ainsi devenu cette nuit le premier joueur de l’histoire à terminer non pas un, non pas deux mais bien trois matchs à au moins 25 points, 15 passes et zéro ballon perdu, et il affrontera donc les Lakers samedi soir en finale du tout premier In-Season Tournament de l’histoire de la NBA. En d’autres terme qu’est bien en train de faire Tyrese ? De marquer l’histoire, tout simplement. Et sinon, “Point God” c’est breveté comme sobriquet ?