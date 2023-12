La première nuit de l’histoire du In-Season Tournament est désormais derrière nous et on connait donc les deux premiers demi-finalistes après une soirée fort sympathique. On vous débriefe tout ça ?

Scores et stats de la nuit

Pacers – Celtics : 122-112 (les stats)

– Celtics : 122-112 (les stats) Kings – Pelicans : 117-127 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Moussa Diabaté a joué face aux Lakers… de South Bay, en G League (15 points et 12 rebonds)

Le highlight de la nuit

GOODNESS, TYRESE HALIBURTON 😱

CLUTCH TRIPLE. AND-ONE

🏀 Celtics/Pacers on TNT

🏆 Winner advances to Knockout Rounds Semifinals in Las Vegas on Thursday pic.twitter.com/f9K9LzQjpJ

— NBA (@NBA) December 5, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Pas de TTFL pendant le In-Season Tournament !

Les classements

JUSTE ICI !

Le bracket du In-Season Tournament

Two tickets to Vegas have been punched.

The Pacers and Pelicans advance to the In-Season Tournament Semifinals ‼️

Quarterfinals continue Tuesday night on TNT 🏆 pic.twitter.com/00x1iWnblJ

— NBA (@NBA) December 5, 2023

