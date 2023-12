La NBA a dévoilé ce lundi les joueurs du premier mois (et demi) de compétition en cette saison 2023-24. Nikola Jokic et Jayson Tatum sont en grande forme depuis la reprise et ont été récompensés.

Les Denver Nuggets ne sont pas premiers de la Conférence Ouest, mais il est difficile de le reprocher à Nikola Jokic. Depuis la blessure de Jamal Murray début novembre, le Serbe a pris ses responsabilités et a proposé un mois de très haut niveau. Au moment où ces lignes sont écrites, Jokic est le joueur ayant le plus gros total de points, passes et rebonds en NBA depuis le début de saison. Les triple-doubles s’enchaînent et la franchise du Colorado a remporté dans son sillage 13 de ses 19 rencontres. Les statistiques du bonhomme sur la période ? 29,0 points, 13,2 rebonds et 9,2 passes décisives.

Joueurs du mois de novembre en NBA : Jayson Tatum et Nikola Jokic ! 🔥 pic.twitter.com/MxkAivMaAY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 4, 2023

Dans la Conférence Est, c’est Jayson Tatum qui a été récompensé par la NBA (désolé Joel Embiid). Il est le rouage principal d’une machine qui a tendance à écraser ses adversaires, le membre le plus important d’un cinq majeur huilé et monstrueux. Sur les 18 premiers matchs des Celtics (14 victoires), Tatum tourne à 27,7 points, 8,8 rebonds et 4,1 passes de moyenne. Il n’a dépassé la barre des 40 points qu’à une reprise et n’est passé qu’une fois également en dessous de celle des 20, preuve d’une régularité exemplaire qui porte son équipe en tête de sa conférence.

Source texte : NBA