Dans la deuxième affiche de cette première soirée de In-Season Tournament, les Pelicans ont laissé passer l’orage au premier quart-temps avant de prendre la mesure des Kings. Direction Vegas pour NOLA !

On a tout d’abord cru à une soirée très compliquée pour les Pelicans, car très vite les Kings avaient imprimé un rythme infernal à cette rencontre. Keegan Murray puis Malik Monk mettaient ainsi les locaux sur de bons rails, ça sentait déjà bon le Light the Beam… mais rien ne sert de courir, il faut partir à point.

Jonas Valanciunas qui domine dessous, grâce à sa puissance et son talent mais aussi car on le laisse étrangement faire, Brandon Ingram qui commence tranquillement sa soirée, et un premier quart qui se termine à 36-35 Kings sur un dernier tir de Malik Monk et une claquette un peu astronomique de Herb Jones, sympa ce All-Star Game. La suite ? Les Pels continuent leur festival offensif… mais pas les Kings. De’Aaron Fox démarre enfin son match, Sabonis ne rate pas grand chose, Trey Lyles en a marre de la vie donc il frappe Valanciunas à la nuque, pourquoi pas. Côté NOLA on apprécie l’apport et l’acting de Jose Alvarado, le retour de Trey Murphy, la solidité de Zion Williamson et, surtout, le talent de Brandon Ingram, qui décide alors qu’il sera le héros de ce match et qu’il irait – également – bien faire un tour dans le Nevada jeudi.

Jamais bien loin mais jamais bien près non plus, les Kings s’inclineront finalement 127-117, dans un match d’attaque mais qu’ils n’ont jamais su emballer en deuxième mi-temps. Brandon Ingram termine à 30 points, 8 rebonds et 6 passes, pour les Kings Sabonis affiche un petit 26/13/10 des familles et le Joueur de la semaine De’Aaron Fox rajoute 3 pions, mais ce sont bien les joueurs de Willie Green qui iront jouer le vainqueur de Lakers – Suns à Vegas, pour une place en finale du In-Season Tournament !

Brandon Ingram showed OUT as the Pelicans advanced to the In-Season Tournament Semifinals in Vegas 🏆

30 PTS \ 8 REB \ 6 AST pic.twitter.com/Qra1ot9FZr

— NBA (@NBA) December 5, 2023