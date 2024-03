Portés par un Malik Monk (39 points) intenable en seconde mi-temps, les Kings s’offrent une victoire de prestige en allant gagner à Minnesota. Sacramento en profite pour reprendre la septième place de la Conférence Ouest à Dallas, vaincu un peu plus tôt du côté de Boston.

Pas de De’Aaron Fox et un déplacement chez une équipe qui a gagné 7 de ses 8 derniers matchs. On pouvait craindre le pire au coup d’envoi pour les Kings dans le Minnesota. C’est pourtant une équipe de Sacramento conquérante qui a lancé cette partie avec une avalanche de 3-points et un 18-4 dans les gencives des Wolves. Touchés mais pas coulés, les loups vont laisser leur banc grignoter le retard avant de passer la seconde et reprendre le lead avec un Anthony Edwards qui sort enfin la tête de l’eau après une entame cata.

L’arrière bondissant ne sera pourtant pas là après le break. Aucune mauvaise nouvelle en vue car le joueur a été autorisé à quitter le stade à la pause pour aller assister à la naissance de son bébé.

La seconde mi-temps est surtout marquée par l’explosion nucléaire d’une allumette bien connue chez les violets. Limité à seulement 4 points en première mi-temps, Malik Monk entre littéralement dans la zone. Après 11 points dans le troisième quart-temps, il met toute la Californie sur ses épaules dans le money time. Tous les ballons passent dans ses mains et Mike Brown n’a pas à s’en plaindre car l’ancien de Kentucky “is cooking”.

Malik Monk got BUCKETS tonight in the Kings OT win 😤🪣

39 PTS (season high)

16-29 FGM

5 3PM

4 AST pic.twitter.com/QrD0G1yvrl

— NBA (@NBA) March 2, 2024

Le match est hyper plaisant avec d’un côté le show Monk en relai de Domantas Sabonis et de l’autre un collectif des Wolves qui fait avec les moyens du bord. À noter le gros match de Jaden McDaniels, véritable facteur X des siens avec 26 points (nouveau record en carrière) et une grosse adresse, sans oublier évidemment son apport défensif.

Les dernières minutes sont à couteaux tirés. Rudy Gobert (16 points, 16 rebonds, 3 contres) se montre décisif à plusieurs reprises, notamment au rebond offensif et avec un contre important sur Sabonis dans la dernière minute mais il ne met qu’un seul de ses deux lancers par la suite, se contentant d’égaliser. Malik Monk rate le shoot de la victoire et tout ce beau monde file en prolongation.

On se dit que le vent a peut-être tourné en voyant Domantas Sabonis se faire sortir pour sa sixième faute mais qui est là encore ? Malik Monk bien sûr ! Il envoie deux missiles du parking pour redonner trois points d’avance aux siens mais rate l’occasion de tuer le match en manquant deux lancers à la suite ! Minnesota n’en profite pas en bazardant la possession suivante. Les Loups auront une dernière chance pour égaliser avec Naz Reid mais le tir de l’intérieur se heurte au cercle et ressort. Trey Lyles a beau rater un nouveau lancer, la messe est dite et les Kings viennent s’imposer chez le leader de l’Ouest.