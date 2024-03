Touché au genou face aux Mavericks la nuit dernière, Malik Monk pourrait effectuer un séjour prolongé à l’infirmerie si l’on en croit les dernières nouvelles…

La dernière notification de l’insider Shams Charania (The Athletic) a de quoi donner des sueurs froides aux fans des Kings.

D’après les sources, Malik Monk souffrirait d’une entorse du genou droit. D’autres tests doivent encore être effectués pour confirmer (ou infirmer) ce diagnostic, mais en tout cas ça ne sent pas bon pour Malik et les Kings. L’arrière de Sacramento s’est blessé en début de match lors de la défaite face aux Mavericks, quand Luka Doncic lui est retombé dessus.

Kings guard Malik Monk is feared to have suffered a sprained MCL in his right knee and will undergo further testing, sources tell @TheAthletic @Stadium. Arguably the NBA's best Sixth Man has averaged nearly 16 points and five assists a night. pic.twitter.com/J6KllcYz4W

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 30, 2024

En cas d’entorse du genou, Malik Monk devrait rater plusieurs semaines de compétition, ce qui serait un très gros coup dur pour les Kings. On parle de l’un des grands favoris pour remporter le titre de Sixième Homme de l’Année cette saison, lui qui tourne à plus de 15 points et 5 passes de moyenne en sortie de banc. Un véritable dynamiteur derrière De’Aaron Fox et Domantas Sabonis !

Sans Monk, les Kings compteront notamment sur Keon Ellis et Chris Duarte, mais c’est toute l’équipe qui devra step-up pour compenser son absence. Sur deux défaites consécutives contre Dallas, Sacramento est tombé à la huitième place de l’Ouest (42 victoires – 31 défaites).

Source texte : Shams Charania