Il aura mis une mi-temps pour prendre la mesure de l’adversaire, et une autre pour le mettre à terre. Énorme match de Tyrese Haliburton cette nuit, qui s’offre la victoire, le dagger, son premier triple-double en carrière et un voyage à Vegas. Combooooooooooo !

Il est définitivement l’un des meilleurs meneurs de la planète actuellement et il l’a encore prouvé cette nuit. Meilleur passeur de la Ligue, entre autres dingueries quotidiennes, Tyrese Haliburton s’est fait plaisir cette nuit, en antenne nationale s’il vous plait, et il a validé un incroyable combo. La victoire, qui envoie son équipe en demi-finale du In-Season Tournament (jeudi soir face au vainqueur de Bucks-Knicks), le shoot de la gagne ou presque – un incroyable 3+1 à 1,30 de la fin – et donc un premier triple-double en carrière, aussi… étonnant que cela puisse paraitre.

26 points à 10/18 au tir dont 5/11 du parking, 10 rebonds et 13 passes, le papa comme un gosse dans les tribunes, et donc la confirmation en Mondovision du talent exceptionnel de l’ancien meneur des Kings. Mécanique de tir douteuse mais imparable, vista quasi unique dans la Ligue, leadership, et nous voilà à deux doigts de devenir fans des Pacers, dommage que cette absence de réseau nous en empêche.

Tyrese Haliburton a en tout cas magnifiquement débuté son In-Season Tournament et ira donc ambiancer Vegas jeudi soir. En attendant d’autres exploits, car vous n’êtes pas prêts pour l’overdose de Tyrese dans les prochains mois.

Tyrese Haliburton showed OUT to lead the Pacers to the In-Season Tournament Semifinals 🏆

26 PTS

10 REB

13 AST

His first career triple-double 🔥 pic.twitter.com/HLbmDNh6SR

— NBA (@NBA) December 5, 2023