Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Joel Embiid et Nikola Jokic ont pris la NBA et ils la cajolent à deux

Encore une nuit bien agitée en NBA avec ce matin quelques constats implacables. Parmi eux le Heat et les Mavericks qui avancent tah 2011, Joel Embiid et Nikola Jokic qui nous font le remake de Alien vs Predator et Stephen Curry qui reste le 549ème meilleur shooteur de la Ligue. Plus ou moins, alors envoyez le gros résumé pour en savoir un peu plus.

# Les résultats de la nuit

Knicks – Clippers : 110-102, les notes du match c’est juste ici

Wizards – Celtics : 87-116

Heat – Lakers : 113-107

Magic – Bulls : 114-95

Raptors – Blazers : 105-114

Hornets – Hawks : 91-113

Spurs – Sixers : 109-115

Mavericks – Grizzlies : 104-91

Nets – Wolves : 125-136

Nuggets – Pistons : 117-111

Warriors – Jazz : 94-92

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Ok Tatum a 25 points en 14 minutes je crois qu’il est fâché. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2022

OH MON DIEU TATUM 31 POINTS À LA MI-TEMPS 💀💀💀 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2022

Ce genre de technique ça rend fou pic.twitter.com/yS7XE40C6a — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2022

J’en ai connu des trucs inutiles dans ma vie, mais alors la défense d’Hachimura sur cette action c’est très haut pic.twitter.com/UioyLrO5rW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2022

Ptite soirée pépère pour Tatum. pic.twitter.com/bA9N32YkW0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2022

Heat 51 – 29 Lakers

Blazers 52 – 29 Raptors pic.twitter.com/xFbSG4RbBM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2022

10 passes décisives en 14 minutes pour Jimmy Butler qui distribue les munitions à tout le monde. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

Bon après si Max Strus commence à lâcher des snatchback à trois points comme ça on va prendre un Novanuit hein pic.twitter.com/kVzFP3INSk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

Je ne sais pas si c’est un record, mais les Hornets viennent de finir leur première mi-temps à 0/16 À TROIS POINTS. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

🚨 JALEN SUGGS POSTER ALERT 🚨pic.twitter.com/TuznvOchMQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

Nan vraiment la distanciation sociale c’est important.pic.twitter.com/XiFJEGX5af — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

La remise en jeu de Horton-Tucker c’est un chef d’œuvre.pic.twitter.com/gj5W0orKfb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

C’est le 12ème match consécutif de Joel Embiid avec minimum 30 points en déplacement dans une autre salle. Je répète. C’est le 12ème match consécutif de Joel Embiid avec minimum 30 points en déplacement dans une autre salle. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

Quand tu veux pour parler de trashtalking @Gael_Monfils ❤️ https://t.co/0JRF6nWpyv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

Joel Embiid depuis Noël… c’est très très chaud. pic.twitter.com/QTL9Dhs92b — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

Clarkson il a dansé la ZUMBA 💀💀💀pic.twitter.com/HC05KQeWzG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

Luka Luka Luka préchauffe salement. C’est un des paris évident du management de Dallas, que Doncic va lâcher une énorme deuxième partie de saison après avoir été sous son niveau habituel en première. 37 points cette nuit vs Memphis

41 points il y a 3 jours vs Toronto Fuego. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 24, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir