Cinquième nuit de Playoffs, déjà, et quelques forces en présence s’affirment à l’Est. On parle des Celtics, dominateurs face à Brooklyn, on parle aussi des Sixers, qui ont quasiment envoyé les Raptors en vacances cette nuit. Pour les Bucks c’est plus compliqué, et on vous explique tout ça en détail juste ci-dessous.

# Les résultats de la nuit

Celtics – Nets : 114-107

Raptors – Sixers : 101-104

Bucks – Bulls : 110-114

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

🚨 LES 3 MATCHS CETTE NUIT ! 🔸 1h : Celtics – Nets 🔸 2h: Raptors – Sixers 🔸 3h30 : Bucks – Bulls pic.twitter.com/U3WkHCvYvU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Marcus Smart il a même pas perdu une seconde, match à domicile il s’est ramené avec une cape « DPOY » 😭pic.twitter.com/FOJvYLUc2U — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

9-0 Brooklyn, temps mort Boston. 9 points, tous marqués par Bruce Brown. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

« Notre ajustement principal sera de transformer Bruce Brown en Allen Iverson » – Steve Nash, probablement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Bruce Brown qui est né le 15 août 1996, où ça ? Non, pas Garges-lès-Gonesse. Boston, Massachusetts. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Pendant que les arbitres revoient la faute, le public de Boston alterné dans ses chants : « FUCK KYRIE » — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Un membre du staff des Nets a apparemment indiqué à Kyrie qu’il pouvait rompre son jeûne. Passage par le vestiaire certainement pour boire et manger, pas de blessure ou d’autre problème qu’il soit. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

L’assistant des Nets en l’occurrence, qui a prévenu Kyrie qu’il pouvait rompre son jeûne. pic.twitter.com/yeaPbTEIGF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Kyrie c’est bon il a graille maintenant le plat de résistance c’est ses défenseurs ça me termine — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Dragic se balade. Vraiment Boston ne fait pas les efforts habituels, t’ajoutes à ça Jayson Tatum qui joue comme Kyle Kuzma et c’est vite le bordel à Boston. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Goran Dragic et Bruce Brown (27 points) ont quasiment autant de points que le cinq majeur de Boston (28). Je répète. Goran Dragic et Bruce Brown (27 points) ont quasiment autant de points que le cinq majeur de Boston (28). — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

PREMIER PANIER DE JAYSON TATUM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Un véritable miracle pour Boston de n’être mené que de 10 points en ayant proposé cette première mi-temps. Al Horford, Marcus Smart et Grant Williams ont répondu présent. Tatum et Brown doivent se réveiller, le petit run de fin de mi-temps est prometteur. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

« FUCK EMBIID » scandent les fans de Toronto à domicile. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Imagine on a encore un tir au buzzer. Nan jrigole. Imagine quand même. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

56-46 Raptors à Toronto, mi-temps. Les Sixers ont QUATORZE (14) balles perdues, crédit à la défense canadienne mais beaucoup de maladresse, Joel et Harden ont 7 déchets à eux seuls. 8/16 à trois points pour les Raptors, Siakam et Anunoby régalent. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

J’espère que KD connaît de bon restaurants dans le coin parce qu’il peut payer à dîner pour Dragic, Brown et Curry si Brooklyn gagne. Quel taf du trio. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Le cinq des Nets est incroyable mdr Nash il t’envoie Claxton en pivot et autour c’est Alvin et les Chipmunks : Kyrie, Dragic, Seth et Patty Mills. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

CELTICS LEAD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Mais depuis quand KD c’est Marvin Bagley là ?!?!?! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

JAYLEN BROWN EST RÉVEILLÉ 😤😤😤 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

14-2 en cours le run de Boston. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

(BORDEL LA DÉFENSE DE HORFORD SUR KYRIE) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Sean Marks va devoir faire un gros gros taf cet été pour mieux entourer Bruce Brown. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Le meilleur ailier de ce début de série des deux côtés du terrain est Jayson Tatum et ce n’est MÊME PAS une discussion. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

0/10 au tir pour KD sur cette deuxième mi-temps. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Kevin Durant vs Boston (2 matchs). GAME 1 :

9/24 au tir

1/5 à trois points

6 ballons perdus

23 points GAME 2 :

4/17 au tir

1/2 à trois points

6 ballons perdus

27 points Il passe COMPLÈTEMENT à côté de son début de série, Boston l’étouffe comme rarement on a vu avec KD. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Grant Williams ce soir : 6/6 aux lancers francs

4/4 au tir

3/3 à trois points 17 points en 100/100/100 mdr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

LE TIR MONSTRUEUX DE JOEL EMBIID POUR CLIMATISER TOUTE LA SALLE DE TORONTO !!! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/a9fwV7aFrB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

« Allez, cassez-vous d’ici ! Et sachez que je viens pour le sweep également ! » 💀💀💀💀pic.twitter.com/42mQansNTd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Terrible fin de quart temps des Bulls, alors que le momentum était parfait il y a Giannis qui a PÉTÉ un plomb à base de contre – dunk – contre – lancers… … et Middleton ponctue son gros troisième quart avec un trois points plus la faute. Ambiance de zinzin à Milwaukee. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

35 points à 14/23 au tir. Parler, agir derrière, patron. https://t.co/lz7l6VKHHx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

41 POINTS POUR DEROZAN QUI MET LE COUVERCLE SUR LES BUCKS !! pic.twitter.com/nUht3iLVKj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

C’est donc en toute logique qu’après avoir été incapables de battre des équipes de l’élite en saison régulière, les Bulls vont gagner À MILWAUKEE et récupérer l’avantage du terrain en étant clutch, disciplinés, et à 180 degrés l’opposé de ce qu’on a vu début avril. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

DeRozan dimanche soir : « C’est mort, je ne reshooterai pas à 6/25 » Cette nuit ? 41 points (record Playoffs en carrière)

7 rebonds

4 passes

16/31 au tir

9/9 aux lancers

Clutchissime Victoire des Bulls à Milwaukee. DeMar DeRozan, je parle et j’assume derrière. FORT. 👏👏👏 pic.twitter.com/T2NcL30csf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

C’est sur cette action que Khris Middleton se blesse… Terrible coup pour les Bucks, entorse au genou pour leur ailier on en saura davantage sur sa durée d’indisponibilité ce soir mais c’est vraiment dur pour Milwaukee qui va devoir batailler à Chicago…pic.twitter.com/tWyOg98DCv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le bracket des Playoffs

# Le programme de ce soir