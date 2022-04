On peut clairement dire que, cette nuit, les Sixers se sont sortis d’un véritable guêpier. Merci Joel Embiid, quelque part c’est ce qu’on demande à un franchise player et accessoirement candidat au trophée de MVP, mais encore fallait-il le faire, et encore fallait-il le faire avec une telle paire de boulasses. Ouais on est vulgaire, mais alors faut voir aussi dans quel état Jojo nous a mis cette nuit.

Pour lire le récap complet de ce Game 3 sous tension c’est juste ici

Avant toute chose et avant, principalement, de décrypter ce shoot monstrueux de Joel Embiid, impossible de ne pas aborder ce sujet qui fâche au Canada : si les Sixers ont pu compter sur un coup de pouce du destin et un peu de génie de la part de leur pivot, c’est aussi et surtout car ils n’ont eu qu’à ouvrir le joli paquet cadeau offert par les Raptors. De quoiqu’est-ce ? On parle d’un match que les locaux auraient du plier plus tôt dans la soirée, on parle de lancers ratés au pire moment, et donc d’une merveilleuse porte de sortie offerte aux braqueurs de Pennsylvanie. Precious Achiuwa au quatrième quart-temps ou OG Anunoby lors de la prolongation, deux joueurs auteurs d’un match énorme mais qui peuvent ce matin se mordre les doigts jusqu’à la deuxième phalange, car le peu de lumière qu’aura entrevu Joel Embiid lui aura suffi à trouver cette fameuse porte dérobée.

101-101 et ballon Sixers, et le OG de Toronto vient donc de donner une belle opportunité aux visiteurs de plier le game et donc les gaules.

24 secondes à jouer, Doc Rivers garde son temps-mort et Tyrese Maxey temporise avant de trouver Joel Embiid, gardé par cette bonne victime bien sympa bien présumée de Precious Achiuwa. L’ailier bizarre des Raptors est à créditer d’un match tout à fait honorable compte tenu de la mission qui lui a été donnée, il a apporté en attaque, a participé grandement à tenir Embiid en première mi-temps mais a passé la seconde à se faire piétiner, comme tous les habitants de cette planète finalement. Sur cette dernière possession ? Jojo est loin du cercle, il reste une dizaine de secondes et le candidat MVP rêvasse un peu trop, laissant la possibilité au précieux Precious de repousser la gonfle et donc de gagner quelques precious secondes. Jojo est acculé au milieu de terrain et ni une ni deux, Doc Rivers… entre carrément sur le terrain, oui oui comme pour aller claquer un lay-up, et le boug – devenu cette nuit le quatrième coach le plus victorieux de l’histoire en Playoffs – demande son temps-mort, offrant quelques secondes de répit à son équipe et probablement une opération aux tympans pour le zèbre.

Doc Rivers qui va dessiner un système dans le money time ? Autant dire qu’on se lèche les babines, on se les pourlèche. James Harden est absent car il a pris sa sixième faute avant la prolongation, Danny Green est à la remise en jeu et George Niang, Tyrese Maxey, Tobias Harris et Joel Embiid sont sur le terrain. Pas de DeAndre Jordan, pas bizarre, et pour Toronto ce sont Fred VanVleet, Gary Trent Jr., OG Anunoby, Precious Achiuwa et Pascal Siakam qui sont chargés de nous offrir cinq minutes de rab. Sur la touche une succession de leurres conduit Tobias Harris à poser un écran pour Joel Embiid, Precious perd de précieux centimètres et Fred VanVleet doit sortir à fond la caisse sur celui qui a reçu entre temps le ballon du match dans ses immense paluches, mais les précieux centimètres manquent également à Fredo qui se jette sur le tir sans vraiment y croire.

La suite ? For the legend. Ficelle, Scotiabank éteinte, Drake qui rit jaune, et les démons de 2019 en partie exorcisés avec ce shoot incroyable qui donne une avance quasiment définitive aux Sixers dans cette série. Joel Embiid a bien grandi depuis trois ans, et ce tir en est une nouvelle preuve.