Joel Embiid vient de renverser les Raptors au Canada sur un énorme game winner du parking lors du Game 3. Ce shoot ravive l’odeur du buzzer beater all-time de Kawhi Leonard lors du Game 7 des demi-finales de conférence en 2019, qui envoyait alors tout Philly en vacances. La roue tourne comme on dit, et là, elle fait très très mal à Toronto.

Quel tir, quel scénario, quel patron. Ce mercredi, Joel Embiid a éteint la Scotiabank Arena sur ce shoot du parking pour ramener la victoire à la maison, et planter ça contre les Raptors doit avoir une saveur toute particulière pour le big man des Sixers. Rappelez vous, il y a un quasiment deux ans, ce duel en demi-finale de conf entre Philly et Toronto qui se terminait au Canada au terme d’un Game 7 de folie. En bon coucheur de gosses, Kawhi Leonard, dans le corner droit, a envoyé un buzzer beater depuis rentré dans l’histoire de ce sport. De surcroit sur la tête de Joel Embiid. Les mains sur le visage, le pivot des Sixers était alors abattu. Chaque nouvelle confrontation entre Philly et Toronto réveille désormais ce souvenir, et plus que jamais dans cette série de Playoffs. Quelle story ! Mais sous les projos de la Scotiabank Arena, Jojo a cette fois pris les choses en main en climatisant les fans avec un 3-points au buzzer décideur du Game 3. Cela fait 3-0 pour les Sixers, le sweep est proche. Ce tir n’a pas autant de d’impact que celui de Kawhi, c’est certain, mais il sonne tout de même comme une bonne petite vengeance.

LE TIR MONSTRUEUX DE JOEL EMBIID POUR CLIMATISER TOUTE LA SALLE DE TORONTO !!! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/a9fwV7aFrB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Joel Embiid encaisse. Taillé pour n’avoir encore jamais atteint la finale de Conférence Est, il prend aujourd’hui un paquet de coups dans cette série face aux Raptors. Mais en bon patron, il se tait, bosse dans l’ombre, et finit par lever les bras au ciel. Le Camerounais est imperturbable et son tir au quasi buzzer en dit long sur sa combativité, ainsi que sur sa capacité à faire face aux équipes poil à gratter. Les Raptors ne sont pas un fin morceau ! Sur une excellente dynamique en fin de saison régulière, les hommes de Nick Nurse n’étaient, pour aucune équipe, une cible privilégiée au premier tour de cette postseason. C’est donc Fred VanVleet qui, ce mercredi, a enfilé le costume de Joel Embiid version 2019. Court sur pattes, il n’a pu que lever les bras devant le géant camerounais. Qui sait, peut-être le nouveau All-Star se vengera-t-il dans deux ans ? Quoiqu’il en soit, les Sixers sont en train de réussir ce pourquoi ils sont venus en terre nordiste, à savoir croquer la vengeance à pleines dents.

Ce tir de Jojo compte beaucoup, tant pour la série en cours que pour la symbolique. La big man des Sixers se délecte de cette petite riposte suite au buzzer beater de Kawhi ainsi qu’aux coups reçus sur la série en cours. Mais pas de quoi être rassasié, l’objectif est bien plus ambitieux pour Joel Embiid et les Sixers. Il faut aller au bout.

« IS THIS THE DAGGER? » 🗓 On This Day: Kawhi Leonard became the first player to hit a winning buzzer-beater in a Game 7 in NBA history (2019) pic.twitter.com/T9IHJZUCKY — NBA UK (@NBAUK) May 12, 2020