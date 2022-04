Les Raptors n’y arrivent pas : malgré une belle implication collective, Philly est toujours trois crans au-dessus

Plus qu’un match avant un potentiel départ en vacances pour les Raptors, et une réaction obligatoire. En ont-ils les moyens ? Après trois manches perdues, on a l’impression que les Dinos ont déjà jeté toutes leurs forces dans la bataille, sans jamais réussir à faire flancher Philadelphie. Débrief.

Mais que faudra t-il aux hommes de Nick Nurse pour trouver une faille dans le jeu des Sixers ? Trois matchs, trois défaites, dont celle de cette nuit dans une partie aux allures de point de bascule. Les Raptors ont lutté jusqu’au dernier instant pour dompter Philly, en vain. Quand l’on croit avoir fait le plus dur, c’est là qu’une nouvelle difficulté se pointe. Son petit blaze ? Joel Embiid. Auteur d’un quasi buzzer en prolongation pour arracher la victoire, le Camerounais a pris sa revanche sur le tir de Kawhi Leonard trois ans plus tôt. Encore une défaite pour les Canadiens, doublée d’un sacré coup au mental. Alors forcément, on regarde un peu les performances des Raptors sur ces trois premiers actes de la série, en se disant qu’il y a des choses à améliorer. Mais pas tant que ça. Toronto joue un basket très correct et on a l’impression que Nick Nurse exploite au maximum son groupe. Ça s’est d’ailleurs parfaitement vu cette nuit : Embiid a été très léger en première mi-temps, les locaux ayant proposé une défense exceptionnelle : intense, physique et très bien organisée collectivement. Le Camerounais n’a que peu de fois réussi à se défaire de ce très étreignant marquage. Seulement, les Sixers ont eux aussi des cartes à jouer quand il s’agit de défendre, et le duo Siakam – VanVleet en a fait les frais en étant très limité dans la prise de tirs. Et surtout, dans la réussite.

LE TIR MONSTRUEUX DE JOEL EMBIID POUR CLIMATISER TOUTE LA SALLE DE TORONTO !!! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/a9fwV7aFrB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Allez, si ça se passe pas trop bien en attaque, la défense leur permettra de rester dans le coup. Oui mais non, même avec un Precious Achiuwa en mode cadenas sur Joel, on ne peut résister tout un match à un prétendant au titre de MVP. Le géant passe la seconde en deuxième mi-temps et c’est fini, Toronto ne peut rien y faire. La pression est très forte des deux côtés, et les Dinos tiennent le coup via des shoots d’Anunoby, Trent Jr et Achiuwa. L’absence de Scottie est d’ailleurs bien préjudiciable dans ce contexte, parce qu’un peu de fougue d’un jeune qui n’a pas froid au yeux aurait pu faire beaucoup de bien. Dans ces conditions, il est trop compliqué de lutter, même avec toute la volonté du monde. L’équipe adverse est tout simplement trop forte. On n’a même pas encore évoqué l’apport de James Harden, qui a activé le mode Playoffs après une fin de régulière en mode vacances. Plus de déchets et un jeu au service du collectif, c’est comme cela qu’on aime le Barbudo. En fait, les mots qui suivent sont très durs mais Toronto ne peut tout simplement rien faire, vraiment rien faire. Leur meilleure chance de rester en vie dans cette série semble s’être dérobée cette nuit, la faute à des lancers ratés en fin de match, ainsi qu’à un Joel Embiid bien trop costaud. Le basket est, comme tous les autres sports, une discipline où rien n’est figé avant le coup de sifflet final. Ici, force est de reconnaître que les choses sont bien mal embarquées pour Jurassic Park.

La bande de Nick Nurse est dotée de solides qualité en matière de basket, et parfaitement gérée techniquement par le coach. Mais l’adversaire de ce premier tour est supérieur, il n’y a rien à redire. On attend bien sûr le dernier match et l’ultime opportunité de réaction de ces Raptors, mais les chances sont objectivement assez maigres au regard de la physionomie globale de la série.