C’est une loi universelle en Playoffs. Pour gagner des matchs, puis des séries, puis un titre, une équipe a non seulement besoin de stars mais aussi de role players qui step-up au bon moment. Cette nuit, à Boston, on a assisté à un Big 4 ne comprenant ni Jayson Tatum, ni Jaylen Brown, ni le DPOY Marcus Smart. Mesdames et Messieurs, merci d’applaudir Al Horford, Grant Williams, Daniel Theis et Payton Pritchard.

Si on nous avait dit avant le match que les Jay Brothers combineraient « seulement » 41 points à eux deux avec notamment un Jayson Tatum à 5/16 au tir, on n’aurait pas forcément été très confiants sur les chances de Boston dans le Game 2 face aux Nets. Mais aujourd’hui, ce sont bien les Celtics qui mènent 2-0 dans la série suite à un travail collectif XXL symbolisé par quatre mousquetaires.

Al Horford : 16 points (6/10 au tir, 3/6 de loin) en 32 minutes, 6 rebonds, 2 assists, 2 interceptions, 1 contre, et 6 fautes tellement il a donné

16 points (6/10 au tir, 3/6 de loin) en 32 minutes, 6 rebonds, 2 assists, 2 interceptions, 1 contre, et 6 fautes tellement il a donné Daniel Theis : 15 points (7/9 au tir) en 31 minutes, 6 rebonds, 2 assists, 1 interception, 5 fautes

15 points (7/9 au tir) en 31 minutes, 6 rebonds, 2 assists, 1 interception, 5 fautes Grant Williams : 17 points (4/4 au tir, 3/3 de loin, 6/6 aux lancers) en 32 minutes, 6 rebonds, 2 contres

17 points (4/4 au tir, 3/3 de loin, 6/6 aux lancers) en 32 minutes, 6 rebonds, 2 contres Payton Pritchard : 10 points (5/7 au tir) en 17 minutes, 4 rebonds, 1 assist

Ces gars-là sont les unsung heroes de la soirée. Car même si le coup de chaud de Jaylen Brown dans le quatrième quart-temps a permis de faire l’écart et que Jayson Tatum a ensuite mis le couvercle, les Celtics n’en seraient tout simplement pas là sans eux. C’était ce genre de soirée magique où Al Horford a réussi à éteindre Kyrie Irving en un-contre-un dans les dernières minutes après avoir livré une performance d’ensemble qui rappelle ses meilleures années chez les Verts. Le genre de soirée magique où Daniel Theis fait toutes ces petites choses nécessaires pour gagner un match de Playoffs, jusqu’à se farcir Kevin Durant en personne. Le genre de soirée magique où Grant Williams termine à 100% au tir lancers-francs compris tout en apportant sa solidité défensive. Le genre de soirée magique où Payton Pritchard aide à faire la différence dans le quatrième quart-temps (huit points dans la dernière période, d’abord pour aider à remonter le déficit puis pour ruiner les derniers espoirs de Brooklyn) pendant que KD et Kyrie passent au travers. Bref, le genre de soirée tout simplement… magique.

Al Horford is 36 years old and coming off a season of inactivity because the Thunder told him he wasn’t young enough to play professional basketball. Now he’s out-hustling every person on this court. Respect. pic.twitter.com/eGcJ3I9cCV — TJ Horgan (@TJHorganTV) April 21, 2022

DANIEL THEIS DUNKS ON KD 😮pic.twitter.com/hGHSuVrif3 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 20, 2022

.@Grant2Will getting it done on both ends pic.twitter.com/77e1MiryS3 — Boston Celtics (@celtics) April 20, 2022

PAYTON PRITCHARD GIVES BOSTON THE LEAD 💥 pic.twitter.com/SfPl68Kxoq — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 21, 2022

Les Celtics représentent aujourd’hui un groupe qui tourne à plein régime collectivement, et ce des deux côtés du terrain. On a déjà pas mal parlé de l’énorme effort d’équipe réalisé sur le plan défensif pour pourrir la vie de Kevin Durant, mais ce Game 2 a également permis de montrer à toute la planète basket les ressources qui caractérisent la team de Boston aujourd’hui. Et cela permet d’arracher des victoires même quand les Jay Brothers sont globalement dans le dur offensivement. Cela permet de survivre même en étant dominés en première mi-temps comme ce fut le cas cette nuit, où Boston a accusé jusqu’à 17 points de retard à un moment donné. Qu’il semble loin le temps où les Celtics étaient une équipe sans âme et avec une profondeur qui semblait bien trop limitée pour aller chercher de grosses victoires en Playoffs. Pourtant, c’était bien lors de cette saison 2021-22, et c’est ce qui rend cette version-là des C’s si particulière. Rarement, dans l’histoire de la NBA, on a vu une formation montrer deux visages aussi différents en l’espace d’une seule et même campagne sans changement drastique durant celle-ci. Et les Verts sont aujourd’hui tellement dans une phase ascendante qu’on se demande où ils vont bien s’arrêter, surtout qu’ils attendent toujours un certain Robert Williams III. En tout cas, au vu des contributions hyper précieuses des role players cette nuit, y’a de quoi afficher de grandes, très grandes ambitions.

Al Horford, Daniel Theis, Grant Williams et Payton Pritchard. Ces gars-là ont grandement participé au succès XXL récolté cette nuit sur Brooklyn, que ce soit à travers leur apport défensif pour limiter Kevin Durant et Kyrie Irving, leur adresse offensive pour participer au comeback des C’s, ou les deux. Chapeau bas messieurs.

Un véritable miracle pour Boston de n’être mené que de 10 points en ayant proposé cette première mi-temps. Al Horford, Marcus Smart et Grant Williams ont répondu présent. Tatum et Brown doivent se réveiller, le petit run de fin de mi-temps est prometteur. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Le luxe d’avoir Daniel Theis qui défend bien sur KD, boxe au rebond et fonce en contre attaque pour punir le repli des Nets. Superbe séquence de l’Allemand. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Alors avant que tout ce bordel de fin de match prenne place : quelle entrée de Pritchard. Il a scoré comme il fallait, n’a pas commis de grosse erreur et le run de Boston se fait avec lui sur le terrain. Chapeau Payton. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

(BORDEL LA DÉFENSE DE HORFORD SUR KYRIE) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022