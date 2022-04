Une belle nuit de Playoffs, trois matchs, et un duel de Camerounais qui a viré au cauchemar pour le plus « court sur pattes » des deux. On s’assoit, on regarde tout ça, mais c’était pas mal du tout.

Grant Williams sèche Bruce Brown au buzzer du 1e quart-temps, c’est sympa pour entamer la matinée.

Coby White en défense sur Giannis Antetokounmpo ? Ça n’augurait rien de bon, et c’est déjà un miracle que ça ne termine pas au cercle.

L’homme de la soirée côté Nets ? Bruce Brown, qui réceptionne ici un lob de Seth Curry.

Gros step-back d’O.G. Anunoby en prolongation : Danny Green, connu pour sa défense, n’est plus connu pour sa défense.

Une place plus bas, O.G. Anunoby perd tout le respect alloué : Joel Embiid l’a DÉTRUIT.

Énorme fadeaway de ce même Joel Embiid, en prolongation, au moment le plus important du match.

Excellente séquence de dribbles signée Jaylen Brown, qui montre une fois de plus sa polyvalence.

Floater de Marcus Smart sur trois défenseurs, avec la planche, à une minute du terme : HE CALL THE GAME.

Joel Embiid assassine Pascal Siakam : entre Camerounais, on n’est pas du tout ensemble.

Game winner de folichon signé Joel Embiid, encore lui, qui offre la victoire aux siens, à la fin de la prolongation.