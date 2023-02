Les nouveaux Lakers étaient de sortie cette nuit au Staples Center pour une rencontre face aux dangereux Pelicans. Incroyable mais vrai, les Angelinos ont été solidaires et ont sorti enfin une bonne copie du début à la fin.

Darvin Ham avait déclaré que ses protégés devaient jouer avec le sentiment d’urgence. Les Lakers ont fait les efforts nécessaires pour changer et rééquilibrer leur roster à la trade deadline et c’est donc une équipe de Los Angeles new look qui se montre depuis près d’une semaine. Les nouvelles recrues californiennes s’étaient imposées face aux Warriors mais restaient sur une défaite face aux Blazers. Le retour au Staples Center et la présence de LeBron James (qui jouait son 1 411ème match en carrière, le 9è plus gros total de l’histoire) : deux arguments qui pouvaient pousser les Lakers vers la victoire.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving to 9th all-time in regular season games played! pic.twitter.com/KcBDXH7S2G — NBA (@NBA) February 16, 2023

En face, une équipe des Pelicans qui restait sur une courte victoire face au Thunder. New Orleans, qui devra faire sans Zion Williamson pour encore un bon bout de temps, pointe à la 8è de la Conférence Ouest mais vise toujours le Top 4. Pour rappel, les volatiles étaient sur le podium il y a peu mais une vague de blessures et une série de dix défaites consécutives les ont fait dégringoler.

A l’arrivée, une très bonne copie des Lakers qui vont sortir un très bon début de match. D’Angelo Russell, Anthony Davis, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt… chacun reste dans son rôle et participe à la fête. LeBron James n’a même pas besoin de forcer mais surtout, les Lakers défendent et sont devant de treize points après 12 minutes (38-25).

Grosses vibes là le début de match des Lakers. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2023

Le second quart-temps sera identique ou presque. Les Lakers sont devants, s’éclatent collectivement et jouent un bon basket, mais leurs vieux démons refont surface et les Pelicans se rapprochent dangereusement. Josh Richardson et Jose Alvarado sonnent la révolte côté New Orleans, Brandon Ingram et C.J. McCollum se réveillent, et les Pelicans reviennent au score juste avant la pause (55-51). Tout reste à refaire pour L.A. qui a gâché une occasion de se mettre à l’abri.

En deuxième mi-temps, les deux équipes repartent à l’attaque et se rendent coup pour coup. Mais Anthony Davis fait un match de patron et permet aux Lakers de rester dans le game. D’Angelo Russell et LeBron James sont efficaces et Los Angeles refait un petit écart. Le dernier quart-temps sera celui de la récompense pour les Purple and Gold. Le King prend les choses en main, Jarred Vanderbilt et Dennis Schroder font le travail, et Lonnie Walker qui passait par là rentre aussi quelques shoots importants.

Ils y sont, les Lakers vont s’imposer. Anthony Davis fini avec 28 points et 10 rebonds, LeBron James et D’Angelo Russell compilent 21 unités. Des sourires au Staples Center, une image rare cette saison, alors fans des Lakers… soufflez, et profitez un peu.

Les Angelinos qui maîtrisent un match de A à Z, voilà qui n’était pas arrivé depuis un moment. Une victoire qui sera peut-être le moment charnière pour le dernier quart de la saison des Lakers, ils devront en tout cas construire en pensant très fort à ce match.