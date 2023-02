Après leur victoire de l’avant-veille dans le derby face aux Nets, les Knicks se déplaçaient hier soir sur le parquet des Hawks, pour leur dernier match avant le All-Star Weekend. New York n’a pas déçu et a été porté par un duo Brunson / Randle en mode patrons, comme d’hab.

Après s’être imposés deux fois à domicile (face au Jazz et aux Nets), les Knicks se déplaçaient hier soir à Atlanta pour affronter les Hawks. New York va bien et voulait enchaîner pour terminer sur un bilan de 3-0 avant le All-Star Weekend.

En face, des Hawks qui enchaînent le bof et le bof cette saison. Atlanta reste notamment sur une défaite bien crade face aux Hornets, 144-138. 144 points encaissés face à une des pires équipes de la Ligue, un match un peu à l’image de la saison des Faucons : une alchimie qui ne prend pas, un manque d’envie flagrant, alors que tout était réuni sur le papier pour voir Atlanta parmi les meilleurs à l’Est. La rencontre d’hier était une occasion de se reprendre ? Ils n’ont rien montré, et c’est chiant.

Les Knicks donnent le ton dès le début du match. Jalen Brunson ouvre le score, Julius Randle suit sur l’action d’après, R.J. Barrett met aussi tout de suite dedans, et voilà les Bockers devant assez rapidement. Julius Randle sort toute la panoplie du All-Star, Jalen Brunson continue de régaler avec son footwork, Immanuel Quickley est très précieux en sortie de banc, les hommes de Tom Thibodeau déroulent et l’écart va même monter jusqu’à 20 points, avant de voir les Hawks profiter d’un petit relâchement des New-yorkais en fin de quart temps. 37-21 pour les Knicks après les douze premières minutes, Gotham va maintenant passer en mode gestion.

Le banc permet à la ville qui ne dort jamais de rester maître de son match et de son momentum. Obi Toppin apporte son énergie habituelle, Isaiah Hartenstein est là pour mettre quelques pains à l’intérieur, Josh Hart est aussi ultra précieux (décidément c’est une très bonne pioche celui-là). Les Knicks font un match à leur image : combatif, hargneux, solide, et restent devant à la pause (66-44). Si le troisième quart-temps sera l’occasion de voir les Hawks gagner la période, les Knicks gèrent bien et s’imposent assez largement (122-101).

Au final, Jalen Brunson termine à 28 points, 9 rebonds et 5 caviars. Julius Randle pose un double-double (25 points, 11 rebonds), avant d’aller s’éclater à Salt Lake City. En face, seul De’Andre Hunter dépasse les 20 points.

Les Knicks font une chouette saison et ont réalisé une intéressante trade deadline. Les Hawks font une saison décevante et ont réalisé une bof trade deadline. New York écrase Atlanta ce soir. Logique respectée. Josh Hart c’est le tweet. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 16, 2023

Si les superlatifs ne manquent pas pour décrire la prestation collective des visiteurs, que dire du match des Hawks ? Pas grand chose en réalité, tant ils se sont fait dominer. Vous vous êtes sûrement rendus compte que nous n’avons pas parlé de Trae Young ? C’est normal, on ne l’a pas vu. Le meneur d’Atlanta terminera certes à 19 points et 11 passes, mais un vilain 4/14 au tir (1/6 à 3-pts) et globalement un manque de présence dans les moments importants gâche sa perf du soir. Derrière, John Collins et Dejounte Murray jouent à l’envers (8 points pour l’un, 6 pour l’autre) et mis à part A.J. Griffin, bon en sortie de banc, personne ne peut sonner la révolte. Les Hawks restent huitièmes à l’Est mais perdent un peu de terrain sur la concurrence.

Côté, New York, c’est la troisième victoire consécutive et c’est surtout l’occasion pour les Knicks de grimper à la 6è place et de faire le plein de confiance avant le All-Star Break.