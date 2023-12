Bronny James devrait faire ses débuts avec USC ce dimanche

Une bonne semaine après avoir reçu l’autorisation de retrouver la compétition suite à son arrêt cardiaque de cet été, Bronny James est plus proche que jamais d’un retour sur les parquets. Cela pourrait être ce week-end si l’on en croit les dernières infos en provenance de Los Angeles.

Le Los Angeles Times indique en effet que Bronny James a pu s’entraîner avec contact et sans la moindre limitation avec son équipe d’USC jeudi, ouvrant la voie à un retour imminent sur les parquets. Probablement ce dimanche pour le match opposant USC à Long Beach State, si l’on en croit le coach Andy Enfield.

Pour rappel, Bronny James avait été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement fin juillet. Une nouvelle qui avait bouleversé le monde du basket US, qui se demandait si le fiston de LeBron – qui souffre d’une malformation au niveau du cœur – allait pouvoir rejouer au basket un jour. Quatre mois et demi plus tard, Bronny y est presque. Et son papa sera là pour l’encourager.

“J’ai vraiment hâte. Je suis très excité, très excité pour ce moment. D’abord, j’ai trop hâte de le voir sortir des vestiaires avec ses coéquipiers. Et puis quand il rentrera en jeu, ce sera un grand moment pour notre famille.” – LeBron (qui n’a pas de match de prévu dimanche)

Selon le Los Angeles Times, Bronny James sera réévalué une dernière fois après l’entraînement d’USC vendredi. Si son retour pour dimanche est confirmé, Bronny commencera en sortie de banc et sera en tout logique limité en minutes. Avant de monter en puissance, progressivement et prudemment.

