En juin dernier, nous vous présentions la première signature shoes d’Andrew Wiggins, la Peak AW1. À 28 ans, le Canadien coche toutes les cases d’une carrière réussie. Premier choix de Draft, Rookie of the Year, All-Star puis champion NBA la même année et donc heureux papa d’une paire de sneakers à son nom. Pour Noël, l’équipementier chinois a décidé de lui faire une petite surprise en déclinant son bébé dans quatre nouveaux coloris exclusifs que l’on vous propose de découvrir ici.

Solidement installé dans le cinq majeur des Warriors, Andrew Wiggins a demandé deux choses au Père Noël : le retour de son adresse du parking et des nouveaux souliers tous neufs. Peak a rempli sa part du boulot avec ces quatre coloris inédits pour la AW1. Techniquement, on ne change pas une formule qui marche. La coupe est basse et dynamique, pour fitter avec le joueur de Golden State et son jeu rapide et puissant. La semelle est toujours équipée de la technologie Taichi, une mousse en polymère intelligent qui absorbe bien les chocs. L’amorti est renforcé par une talonnette en TPU pour offrir plus de stabilité à l’atterrissage, lorsque Maple Jordan s’aventure dans les airs.

Une multitude de rosaces formées par les logos de Wiggins composent l’ensemble de la semelle en caoutchouc pour une traction de qualité et une pièce “Foothold” en fibre de carbone permet à la chaussure de résister aux torsions et garantir la durabilité de la semelle. Un peu comme Wigo qui est déjà entré dans sa 10è saison NBA et qui devrait (déjà) faire une entrée fracassante dans le Top 250 des meilleurs marqueurs all-time en 2024. On rappelle qu’il n’a que 28 ans.

Au niveau du design, on retrouve de nombreuses références au first pick 2014. Son numéro 22 apparaît à l’arrière de la chaussure tout comme sa signature. Sous la semelle, des pictogrammes rendent hommages à la famille d’Andrew Wiggins et notamment à son paternel, Mitchell Wiggins, qui a passé six saisons sur les parquets de la Grande Ligue entre 1983 et 1992. Ça c’est pour les petits easter eggs de la paire. Mais comme Noël approche, on va se tourner sur les quatre nouveaux coloris spécialement préparés par les designers de Peak.

Peak AW1 Hope

Le vert est la couleur de l’espoir et c’est ce que souhaite incarner Andrew Wiggins auprès de la jeune génération de basketteurs et plus particulièrement celle de Toronto où il a grandi. Cet été, il pourrait les inspirer encore un peu plus en allant chercher une médaille olympique avec le Canada, et l’ailier aura un vrai rôle à jouer aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander et Dillon Brooks. Autre preuve de l’engagement de Wiggins pour la jeunesse, à chaque point marqué par Andrew en NBA, 22$ seront versés aux associations s’occupant des enfants démunis et qui rencontrent des barrières pour participer à des compétitions sportives.

Peak AW1 Purple Fluo

Pour ce deuxième coloris, on retrouve des motifs plus agressifs. Le violet prédomine la paire et une rangée de dents saillantes menace les adversaires au niveau du talon, à tel point qu’on se demande si elles ne sont pas plus effrayantes que le fameux troisième quart-temps des Warriors.

Peak AW1 Middle Festival

L’équipementier a souhaité faire un clin d’oeil au Mid-Autumn Festival, événement important dans la communauté chinoise. Le coloris fait honneur à la saison des feuilles orangées qui est particulièrement célèbre dans les forêts canadiennes. La boucle est bouclée.

Peak AW1 Warriors

La Dub Nation ne pouvait pas être oubliée ! Comme sur le coloris original, les designers ont fait le choix d’une base blanche, propre et efficace. La semelle tricolore matchera parfaitement avec le parquet du Chase Center tandis que les lacets bleus apportent une touche de couleur bienvenue pour relever l’ensemble. Les joueurs adeptes des tons moins flashy apprécieront la sobriété du modèle.

Les quatre nouveaux coloris de la AW1 sont à retrouver sur le site de Peak et vous permettront de mettre un peu de couleur sous le sapin. Ici, on aime la symbolique derrière le modèle vert. Tout au long de sa carrière, Andrew Wiggins a réussi à surmonter les obstacles pour se construire un palmarès impressionnant. Et ce n’est peut-être pas fini, avec les espoirs de médaille olympique pour la sélection canadienne cet été.